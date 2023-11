Cade da tre metri a Como: grave operaio di 24 anni

Una caduta dall’altezza di circa tre metri mentre stava installando la fibra ottica in un caseggiato a Como : un operaio bergamasco, di 24 anni, è stato ricoverato nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale «Sant’Anna». La prognosi è riservata, ma il giovane, residente a Campagnola, non sarebbe in pericolo di vita .

L’incidente sul lavoro nella mattinata di giovedì 23 novembre, verso le 9,30. Secondo la prima ricostruzione, il 24enne si trovava su una sorta di terrazzino sopra i box quando si è allontanato dal punto dei lavori per vedere se la posa di una canalina fosse stata fatta correttamente. Il giovane cercava di avere la migliore visuale ma, mentre camminava all’indietro, è inciampato sul muretto, precipitando per circa tre metri davanti ai suoi colleghi . A causa della caduta avrebbe riportato lesioni alle gambe e alla testa.

Quando sono arrivati i soccorsi (l’automedica e la Croce rossa di Como) era cosciente, seppure un po’ intontito. Ed è stato portato all’ospedale comasco in codice rosso (inizialmente era giallo). Ricoverato, le sue condizioni sono gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti delle Volanti della questura di Como, e i tecnici dell’Ats. Il giovane, che lavora per una ditta della Bergamasca che si occupa appunto della posa della fibra ottica, era impegnato in tale attività insieme ad altri colleghi. Le testimonianze dei presenti sono state raccolte dai tecnici di Ats e dagli agenti delle Volanti. I rilievi effettuati sul posto saranno utili per ricostruire con maggiore precisione la dinamica, di cui sarà informato il magistrato.