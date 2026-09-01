Calcio, minimarket chiuso per dieci giorni: irregolarità igienico-sanitarie

Blitz igienico-sanitario in un minimarket di Calcio, chiuso per dieci giorni. Un esercizio commerciale del centro di Calcio è stato chiuso per una decina di giorni dopo un controllo congiunto di Polizia locale e Ats Bergamo che ha rilevato diverse irregolarità igienico-sanitarie. L’ispezione è stata condotta il 28 agosto dagli agenti del comando di Calcio, coordinati dal vice commissario Claudio D’Aquila, insieme al personale dell’Agenzia di tutela della salute. Il controllo, mirato a verificare anche le condizioni di conservazione e vendita degli alimenti, ha interessato l’intera struttura del negozio, situato in una delle vie centrali del paese.

Trovati coltelli utilizzati per il taglio degli alimenti sporchi e con evidenti incrostazioni. Sono state riscontrate inoltre aree esterne adibite allo stoccaggio di prodotti e alcuni controsoffitti aperti

Durante il sopralluogo sono emerse diverse criticità: gli operatori hanno trovato coltelli utilizzati per il taglio degli alimenti sporchi e con evidenti incrostazioni. Sono state riscontrate inoltre aree esterne adibite allo stoccaggio di prodotti e alcuni controsoffitti aperti, elementi che compromettono le condizioni di conservazione delle merci esposte al pubblico. A destare ulteriore preoccupazione è stata la presenza di frigoriferi spenti, all’interno dei quali erano conservati yogurt e altri alimenti deperibili privi della necessaria refrigerazione, con conseguente rischio per i consumatori.