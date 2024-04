Campagnola, riaperto il Parco Brigate Alpine

Si sono conclusi i lavori al Parco Brigate Alpine di Campagnola, un intervento rivolto al miglioramento della fruizione degli spazi verdi e di socialità, spiegano dal Comune, in linea con quanto emerso nel confronto con i cittadini. Il parco, collocato a ridosso dell’area residenziale ma ben delimitato da una cancellata intervallata da pilastri in muratura, è accessibile da due diversi ingressi e si presenta ora diviso in tre settori distinti: una zona verso via Campagnola, caratterizzata da un’area sportiva dedicata in particolare ad adolescenti; una parte centrale, la più frequentata da famiglie con bambini, caratterizzata dall’area giochi, dalla Casa degli Alpini e da una tensostruttura donata tempo fa; infine, una terza, verso il Nido dell’Infanzia, la più tranquilla in quanto dedicata alla lettura ed al relax (tavoli da pic-nic).

Gli interventi

Gli interventi effettuati hanno riguardato la demolizione della pista da pattinaggio e delle pavimentazioni ammalorate nel settore meridionale; la demolizione del gioco complesso ammalorato; la sistemazione delle panchine ammalorate con installazione di nuove sedute adatte alla socializzazione; la realizzazione di due nuovi spazi pavimentati; la realizzazione dei campi (basket/calcio, pallavolo e area calisthenics); la messa a dimora di piante decorative in corrispondenza delle aree tematiche. A breve, è prevista l’installazione una casetta del libro mediante l’installazione di una piccola struttura di copertura grazie alla collaborazione con l’Associazione Antares onlus.

Settore verso via Campagnola

Gli interventi in questa zona del parco hanno previsto Ia demolizione della pista da pattinaggio e delle pavimentazioni ammalorate e la realizzazione di un’attrezzatura per il calisthenics e di due campi uno polivalente per il calcio ed il basket, ed uno per la pallavolo. Ai Iati dei singoIi campi è stata predisposta la rete interrata per la futura installazione dell’impianto di iIIuminazione.

Settore centrale

Destinato ai giochi per bambini di diverse età, dai più piccoIi fino aIIa pre−adoIescenza, il settore centrale ha visto Ia compIeta rimozione deIIa struttura gioco combinata esistente, ormai deteriorata, e sostituzione con due nuove attrezzature gioco dal tema marino (una per bimbi piccoli ed una dai 5 ai 12 anni). Contemporaneamente è stata sostituita anche la pavimentazione antitrauma sotto la struttura più grande.

Settore verso la scuola dell’infanzia

La richiesta della realizzazione di un luogo adatto ad una free library, e quindi di uno spazio adeguato aIIa Iettura, ha trovato posto in questo settore dove era presente un’area picnic e una piazzoIa poco identificata sotto I’aspetto funzionaIe. L’area è stata completamente riqualificata con vialetti in terra stabilizzata, la piazzola quadrata è stata implementata con la realizzazione di due aiuole impreziosite con due alberature d’alto fusto e con cespugli alla base. Sono stati inoltre posizionati tavoli in legno ed è previsto il completamento con l’aggiunta di panchine semicircolari in cemento e legno che verranno posizionate a breve. Il tutto per dotare il parco di una area dedicata alla socializzazione.