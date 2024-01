Campo Utili, partono i lavori di sistemazione e riqualificazione - Il progetto

Sono arrivati lunedì mattina 29 gennaio gli operai per avviare le lavorazioni preliminari all’intervento di riqualificazione del campo generale Utili, il centro sportivo comunale che si trova lungo la via Baioni, sotto il versante nord delle Mura di Bergamo Alta, lungo la cosiddetta greenway.

Un intervento molto atteso, che punta a costituire un rinnovato polo per lo sport in un luogo a poche centinaia di metri da Città Alta e baricentrico rispetto ai quartieri di Conca Fiorita e Valtesse. Il primo lotto dei lavori, pari a 1,3 milioni di euro, è stato cofinanziato dal PNRR (Piano nazionale ripresa e resilienza, con 1,2 milioni). Il primo lotto di intervento prevede la sistemazione delle aree verdi, ma soprattutto la realizzazione di un secondo campo da calcio/rugby, in erba sintetica, nell’area più vicina al Morla, nella parte più interna del centro sportivo.

Il progetto

Il progetto prevede, con il lotto 2, che sarà realizzato successivamente, gli spogliatoi del campo calcio-rugby e il parcheggio interno lungo il lato verso la via Turani. Il campo di rugby sul sedime dell’attuale campo di calcio a 11 sarà eseguito nel terzo lotto di lavori. L’impianto è collegato alla pista ciclabile Greenway (grazie al ponticello che attraversa la Morla), è quindi nelle previsioni una ciclostazione.

Gestito per trent’anni dalle autorità militari, il Campo Utili (intitolato al generale Umberto Utili e ai reparti della Legnano nella Guerra di liberazione) è stato acquistato nel 1999 dal Comune che lo ha affidato a Bergamo Infrastrutture. L ’impianto è utilizzato per il calcio, dalla polisportiva Bergamo Alta, e per la boxe dalla Bergamo Boxe , due società che continueranno a vivere questi spazi anche al termine di piano di rinnovamento. L’intenzione è quella di costituire – grazie ai lavori del secondo lotto – un centro nel quale possa trovare casa anche il rugby, che oggi in città viene praticato alla cittadella dello sport in un campo non omologato per le partite.

La sistemazione delle aree verdi

Una delle operazioni del primo lotto di lavori riguarda la sistemazione delle aree verdi – che versano ora in cattivo stato di manutenzione – e la sostituzione delle piante oggi secche o gravemente compromesse. E all’interno dell’area ce ne sono molte.

La situazione delle piante