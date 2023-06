C’é anche un po’ di Bergamo nel trionfo dell’Italia ai campionati mondiali a squadre per cani da soccorso. La kermesse, svoltasi in Romania, nella città di Craiova, ha visto l’Italia, presente con più squadre, raggiungere ben tre podi: primo posto per la ricerca in superficie e primo e secondo posto per la ricerca in macerie. A fare da team leader per tutte le squadre italiane presenti, la bergamasca Erica Bonzanni. Originaria di Bergamo, 46 anni e professione architetto, da circa vent’anni gravita attorno a questo mondo per passione.