Cantiere e-Brt, dal 4 dicembre senso unico in via Guerrazzi verso via Moroni

Proseguono i lavori per l’e-Brt – il collegamento su bus elettrico in corsia preferenziale tra Bergamo e Verdellino – e proseguono le modifiche alla viabilità cittadina nella zona di via Moroni e di Grumello al Piano. Da mercoledì 4 dicembre e fino al 31 marzo 2025 si aggiungono infatti altre novità, col senso unico lungo via Guerrazzi in direzione di via Moroni.

Come spiegano Atb e Comune di Bergamo, a seguito dell’avvio della cantierizzazione del tratto da via della Grumellina al civico 372 di via Moroni (all’altezza del fiorista Nava): un provvedimento «finalizzato a favorire la circolazione in maniera più fluida all’interno del quartiere Villaggio Sposi, garantire il transito dei mezzi pesanti che devono raggiungere il cantiere edile in via Guerrazzi, oltre a disciplinare adeguatamente la circolazione al fine di tutelare la sicurezza del personale impiegato nei lavori e della circolazione veicolare e pedonale».

Le modifiche

Da mercoledì vengono così definiti nuovi provvedimenti viabilistici. In via Guerrazzi è previsto il senso unico di marcia in direzione di via Moroni, dal civico 12 all’intersezione con via Moroni; in via delle Cave, dal civico 53 al civico 59, senso unico di marcia in direzione di via Guerrazzi; in via Grossi all’intersezione con via Guerrazzi, obbligo di svolta a destra; dalla laterale del civico 6 di via Guerrazzi, obbligo di svolta a sinistra, in direzione di via Moroni; dalla laterale del civico 5-13 di via Guerrazzi, obbligo di svolta a destra, in direzione di via Moroni. È poi prevista una deroga al divieto di transito per i soli mezzi superiori alle 3,5 tonnellate che devono raggiungere il cantiere di via Guerrazzi 8, con il seguente percorso obbligatorio: rotonda di Treviolo, via King, via Cavalli, via delle Cave e via Guerrazzi. «L’intervento complesso di questa parte dei lavori per la costruzione dell’e-Brt – spiegano Atb e Comune – prevede l’intubamento della Roggia Colleonesca sull’intero tratto nell’arco di quattro mesi, entro il 31 marzo 2025».

Le altre misure