Cantiere per il nuovo tram T2, deviazione sulla circonvallazione Fabriciano

Sabato 20 gennaio, a partire dalle 6 del mattino, sarà aperta la nuova carreggiata che permette la deviazione del tratto finale della circonvallazione Fabriciano, all’altezza dell’intersezione con via Ruggeri da Stabello a Bergamo.

La carreggiata provvisoria consentirà ai veicoli un passaggio dedicato durante tutta la durata del cantiere per la realizzazione della linea tramviaria T2 della valle Brembana, garantendo l’attestamento su due corsie in prossimità della rotonda e rispettando, dunque, la medesima impostazione attuale. La deviazione si rende necessaria perché in quel punto il tracciato della T2 si svilupperà sopra la circonvallazione che sarà, pertanto, interrata.

Il transito veicolare sulla nuova carreggiata provvisoria comporterà il limite di velocità a 30 km/h e il divieto di transito pedonale nel tratto interessato dai lavori.

Modifiche alla viabilità

La costruzione della carreggiata provvisoria sarà ultimata nella notte fra venerdì 19 e sabato 20 gennaio e, pertanto, a partire dalle 21 di venerdì 19 gennaio e fino alle 6 di sabato 20 gennaio il Comune di Bergamo ha istituito i seguenti cambiamenti nella viabilità:

In circonvallazione Fabriciano

- divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli eccetto i mezzi impegnati nei lavori;

- strada a fondo chiuso in entrambi i sensi di marcia;

- divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni sul marciapiede al lato opposto a quello interessato dai lavori;

In via Ruggeri da Stabello n. 47

- divieto di svolta a destra, per chi proviene dal centro cittadino, con obbligo di prosecuzione della marcia in direzione dell’intersezione con via Biava e via Raboni;

- divieto di transito perdonale dal civico 47 sino alla circonvallazione Fabriciano;

- istituzione del limite di velocità di 30 Km/h;

In via Ruggeri da Stabello all’intersezione con la Fabriciano

- divieto di svolta a sinistra, per chi proviene dall’intersezione con via Biava e via Raboni, con obbligo di prosecuzione in direzione del centro città;

- istituzione del limite di velocità di 30 Km/h;

In viale G. Cesare all’intersezione con la Fabriciano

- divieto di svolta a destra, per chi proviene dal quartiere Monterosso;

In circonvallazione Plorzano all’intersezione con via Buttaro

- obbligo di svolta a destra per via Buttaro per chi proviene da Largo Decorati al Valor Civile;