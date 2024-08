Cantiere sul viale Vittorio Emanuele: possibili disagi per tre mattinate

É stata infatti emessa un’ordinanza di regolamentazione della circolazione finalizzata a rendere possibili le operazioni di scarico/carico di materiali edili, con l’utilizzo di autocarri, presso l’immobile in viale Vittorio Emanuele II n. 67 .

Nella fascia oraria 6,30-12 di tutte e tre le mattinate in questione saranno istituiti alcuni provvedimenti viabilistici per consentire lo o svolgimento dei lavori. Il viale subirà un restringimento di carreggiata, non continuativo ma limitato alle fasi di carico e scarico di materiali e attrezzature. Durante le operazioni sarà istituito un senso unico alternato vicino alla zona dei lavori, gestito da operatori dell’impresa presenti sul posto. Durante le fasi di scarico, sollevamento e movimentazione dei carichi sospesi, sarà vietato il passaggio ai pedoni.