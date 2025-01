Cantiere Teb, posticipata la riapertura di via Maresana e via Papa Giovanni XXIII a Ponteranica

Proseguono i lavori per la realizzazione della linea T2 di Teb, che collegherà Bergamo a Villa d’Almé. Con qualche ritardo nella riapertura al traffico delle strade interessate dal cantiere: è stato infatti posticipato il ritorno della circolazione su via Maresana e via Papa Giovanni XXIII nel comune di Ponteranica.

La riapertura di via Maresana, inizialmente prevista per fine gennaio, è ora stimata entro fine febbraio. Su via Papa Giovanni XXIII, invece, il via libera previsto per fine febbraio è stato spostato a fine aprile. Il posticipo è principalmente dovuto agli interventi di deviazione provvisoria dei sottoservizi, numerosi e frammentati, che devono essere ripristinati nella loro collocazione. Un lavoro già rallentato dal maltempo di fine estate.