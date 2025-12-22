Cantieri e mobilità, le sfide di Bergamo: il bilancio e gli auguri della sindaca Carnevali - Video

È arrivato il Natale, tempo di auguri ma anche di bilanci. Per la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, il 2025 è stato «un anno intenso, come lo sono sempre quelli della vita da sindaco e della giunta», ma anche un anno in cui «molti degli obiettivi che ci eravamo posti sono stati raggiunti» e che ha posto le basi per le sfide del 2026.

«Dal secondo semestre – sottolinea la sindaca – Bergamo potrà garantire una mobilità per circa 8 milioni di cittadini grazie alla T2 e al e-Brt. È un vero cambio di passo, una rivoluzione per l’accessibilità della città» Un anno segnato da cantieri, trasformazioni e inevitabili disagi alla viabilità per i cittadini, non tutti ancora risolti, ma che aprono a cambiamenti profondi. «Dal secondo semestre – sottolinea la sindaca – Bergamo potrà garantire una mobilità per circa 8 milioni di cittadini grazie alla T2 e al e-Brt. È un vero cambio di passo, una rivoluzione per l’accessibilità della città». Accanto alle infrastrutture, proseguono i progetti sui luoghi simbolo: dal Principe di Napoli ai poli culturali, da Piazza della Libertà all’investimento sul complesso di San Francesco, fino al recupero di San Michele all’Arco e alla restituzione della Maddalena con la conclusione dei lavori della Cittadella della giustizia.

Sicurezza, più personale e 20 punti di controllo

Grande attenzione anche al tema della sicurezza. «Abbiamo attivato 20 punti di controllo in più – spiega Carnevali – e investito molto sulle tecnologie e sull’innovazione, che oggi aiutano sia nella prevenzione sia nel rendere più sicuri i luoghi vissuti dalle persone, dai parchi alle strade, fino alle stazioni». Centrale resta l’investimento sul personale, a partire dalla Polizia locale, affiancato dal potenziamento delle videocamere e della control room, per aumentare la capacità di presidio e di intervento sul territorio.

«Auguro a tutti un sereno Natale, da trascorrere con le proprie famiglie. Continuare a comunicare è fondamentale per noi – dice la sindaca – e auguro a Bergamo di non perdere mai la solidità delle sue radici e la capacità di guardare al progresso sociale, economico e ambientale con ambizione e responsabilità» Con l’avvicinarsi delle feste, arrivano anche gli auguri ai lettori de L’Eco di Bergamo e a chi segue il quotidiano sul web. «Auguro a tutti un sereno Natale, da trascorrere con le proprie famiglie. Continuare a comunicare è fondamentale per noi – dice la sindaca – e auguro a Bergamo di non perdere mai la solidità delle sue radici e la capacità di guardare al progresso sociale, economico e ambientale con ambizione e responsabilità».

