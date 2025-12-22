Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 22 Dicembre 2025

Cantieri e mobilità, le sfide di Bergamo: il bilancio e gli auguri della sindaca Carnevali - Video

GLI AUGURI. Disagi e trasformazioni in città, ma dal 2026 una nuova accessibilità con T2 ed e-Brt. Carnevali: «Una rivoluzione per la mobilità». Rafforzata anche la sicurezza con più controlli e tecnologie. Gli auguri ai cittadini per le feste.

Sergio Cotti
Sergio Cotti
Redattore

È arrivato il Natale, tempo di auguri ma anche di bilanci. Per la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, il 2025 è stato «un anno intenso, come lo sono sempre quelli della vita da sindaco e della giunta», ma anche un anno in cui «molti degli obiettivi che ci eravamo posti sono stati raggiunti» e che ha posto le basi per le sfide del 2026.

«Dal secondo semestre – sottolinea la sindaca – Bergamo potrà garantire una mobilità per circa 8 milioni di cittadini grazie alla T2 e al e-Brt. È un vero cambio di passo, una rivoluzione per l’accessibilità della città»

Un anno segnato da cantieri, trasformazioni e inevitabili disagi alla viabilità per i cittadini, non tutti ancora risolti, ma che aprono a cambiamenti profondi. «Dal secondo semestre – sottolinea la sindaca – Bergamo potrà garantire una mobilità per circa 8 milioni di cittadini grazie alla T2 e al e-Brt. È un vero cambio di passo, una rivoluzione per l’accessibilità della città». Accanto alle infrastrutture, proseguono i progetti sui luoghi simbolo: dal Principe di Napoli ai poli culturali, da Piazza della Libertà all’investimento sul complesso di San Francesco, fino al recupero di San Michele all’Arco e alla restituzione della Maddalena con la conclusione dei lavori della Cittadella della giustizia.

La sindaca Elena Carnevali con gli assessori
La sindaca Elena Carnevali con gli assessori
(Foto di Bedolis)

Sicurezza, più personale e 20 punti di controllo

Grande attenzione anche al tema della sicurezza. «Abbiamo attivato 20 punti di controllo in più – spiega Carnevali – e investito molto sulle tecnologie e sull’innovazione, che oggi aiutano sia nella prevenzione sia nel rendere più sicuri i luoghi vissuti dalle persone, dai parchi alle strade, fino alle stazioni». Centrale resta l’investimento sul personale, a partire dalla Polizia locale, affiancato dal potenziamento delle videocamere e della control room, per aumentare la capacità di presidio e di intervento sul territorio.

«Auguro a tutti un sereno Natale, da trascorrere con le proprie famiglie. Continuare a comunicare è fondamentale per noi – dice la sindaca – e auguro a Bergamo di non perdere mai la solidità delle sue radici e la capacità di guardare al progresso sociale, economico e ambientale con ambizione e responsabilità»

Con l’avvicinarsi delle feste, arrivano anche gli auguri ai lettori de L’Eco di Bergamo e a chi segue il quotidiano sul web. «Auguro a tutti un sereno Natale, da trascorrere con le proprie famiglie. Continuare a comunicare è fondamentale per noi – dice la sindaca – e auguro a Bergamo di non perdere mai la solidità delle sue radici e la capacità di guardare al progresso sociale, economico e ambientale con ambizione e responsabilità».

Un Natale in famiglia per la sindaca

Le feste, per Elena Carnevali, saranno all’insegna della famiglia: «È quello che desidero di più. Passare qualche giorno con mio marito, i miei figli e i miei fratelli. Fare il sindaco spesso riduce il tempo per gli affetti, ma il Natale è anche questo: un momento di gioia e, finalmente, di un po’ di spensieratezza».

