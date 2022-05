Cantieri in città: conclusi i lavori in zona Cappuccini. Via Borgo Santa Caterina, dal 19 maggio passano solo i residenti

Lavori sempre in corso nel tratto di via Colleoni che collega il sagrato della chiesa del Carmine e piazza Mascheroni: sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per ripristinare la pavimentazione della via, lungo la quale nelle scorse settimane i tecnici di Unareti e Uniacque sono stati impegnati nella sostituzione delle condotte sotterranee, particolarmente vecchie e malandate (l’ultimo intervento di questo genere risale a oltre 50 anni fa). Per gran parte del tratto in questione, la pavimentazione a lisca di pesce sarà definitivamente ripristinata: per un breve tratto di strada sarà prevista una soluzione diversa, a cubetti anziché, appunto, a lisca di pesce, per segnalare il tratto da cui sarà necessario riavviare l’intervento alla ripresa dei lavori. In quest’area, infatti, sarà ancora necessario intervenire per la sostituzione dei sottoservizi e per questo motivo si è scelto di realizzare un “marker” visivo come una pavimentazione provvisoria difforme dall’originale. Al termine del cantiere, anche questo tratto sarà pavimentato a lisca di pesce.