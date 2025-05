«Capace di amare e sempre in ricerca». L’addio all’avvocato Pilade Frattini

Era riunita tutta la sua famiglia, a cominciare dalle figlie Federica, Daniela, Giulia e Filippo (quest’ultimo già da giorni giunto da Miami, dove ormai vive, assieme alla moglie), e i nipoti. Non hanno voluto far mancare la loro presenza, fra i banchi della chiesa, alcuni dei colleghi di una vita, come il penalista Emilio Gueli o Giuseppe Bana, ma anche suoi «clienti» divenuti amici nel corso degli anni. Come Alberto Bombassei, fondatore e presidente emerito di Brembo («Abbiamo collaborato per decenni, ma dal lavoro nacque tra noi una schietta e disinteressata simpatia»), o Tiziana Fausti («Pilade è stato per me un consigliere e un amico»).