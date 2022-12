«Capitale del volontariato: un’esperienza che lascia un’eredità da non disperdere»

Esattamente il 5 dicembre di un anno fa Bergamo è stata nominata prima Capitale italiana del volontariato. Con la Giornata internazionale del volontariato 2022 si chiude questa esperienza e Csv Bergamo insieme a Comune, CsvNet, CsvVnet Lombardia, Diocesi, Fondazione della Comunità Bergamasca, Provincia , Università che ne hanno condiviso il percorso, ha raccontato alla cittadinanza quello che è accaduto in questo anno. «La nomina di Bergamo come prima Capitale italiana del volontariato era motivo di orgoglio ma, non nascondiamolo, anche di preoccupazione, per la portata dell’impegno e per la mancanza di esempi da seguire – ha raccontato il presidente di Csv Bergamo, Oscar Bianchi –. Ma sapete tutti che il volontariato bergamasco non si tira indietro, sa rimboccarsi le maniche e darsi da fare senza risparmiarsi anche nei momenti più difficili, come abbiamo visto proprio durante la pandemia, motivo per cui questo titolo ci è stata assegnato. E posso affermare con certezza che lo abbiamo fatto, tutti insieme, anche in questo anno straordinario. È stato senza dubbio un anno impegnativo, in cui non abbiamo solo voluto celebrare il volontariato ma costruire con esso proposte, idee, progettualità perché il suo ruolo, a sostegno e a sviluppo della vita delle nostre comunità, potesse essere ancora più conosciuto e, soprattutto, riconosciuto per il suo valore e la sua importanza».