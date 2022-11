Capitale della Cultura, dal 17 al 26 febbraio Città Alta «illuminata» dall’arte

È stato presentato «Light is Life. Festa delle Luci A2A», il grande evento organizzato da A2A nell’ambito delle manifestazioni in calendario per Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023. La manifestazione illuminerà Brescia dal 10 al 19 febbraio 2023 e successivamente Bergamo, dal 17 al 26 febbraio. Le due città diventeranno delle vere e proprie gallerie d’arte a cielo aperto grazie alla presenza delle più significative opere di 17 prestigiosi artisti nazionali e internazionali, tra cui sei special guest: Angelo Bonello, Chila Kumari Burman, Marco Lodola, Federica Marangoni, Ivan Navarro e Oliver Ratsi. La direzione artistica è affidata allo stesso Bonello, light artist di fama mondiale.