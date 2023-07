Capitale della cultura, in sei mesi 5 milioni di visitatori tra Bergamo e Brescia

«Il numero dei visitatori a Bergamo e Brescia nel primo semestre ’23 - ha spiegato Giorgio Gori, sindaco di Bergamo - è la prova dello straordinario interesse che le due città hanno saputo destare, sia su scala nazionale sia nell’attrarre flussi turistici dall’estero. La Cultura, che in questi mesi ha ispirato oltre mille diversi eventi, è per le nostre città un fondamentale ed efficacissimo fattore di qualificazione e di attrattività. Gli accessi ai musei, così come le presenze registrate dai principali teatri, confermano il successo di un progetto pensato innanzitutto per le rispettive comunità territoriali – con l’obiettivo primario di ampliare la sfera dei consumi culturali diffusi – e che ha però consentito di “illuminare” – come mai era successo in precedenza – la bellezza di Bergamo e Brescia, la ricchezza del patrimonio e la straordinaria vivacità della produzione culturale, portando le due città all’attenzione nazionale ed europea».

Dopo i tanti appuntamenti estivi, ecco alcuni degli eventi che animeranno l’autunno. La musica resterà protagonista con «Raffa in the Sky» in calendario al Teatro Donizetti (29 settembre all’8 ottobre 2023): una vera opera lirica che si ispira alla figura iconica di Raffaella Carrà. Il Teatro Grande di Brescia accoglierà invece l’esibizione della Youth Symphony Orchestra of Ukraine, l’ensemble di giovani ucraini dai 12 ai 22 anni guidata dalla direttrice d’eccezione Oksana Lyniv, per la prima volta in Italia. A settembre i più giovani e le famiglie saranno protagoniste dell’iniziativa diffusa «Che spettacolo il Festival», che sarà arricchito dal Pass Pass: il primo passaporto culturale per le nuove generazioni per «fidelizzare» il pubblico più giovane all’emozione della cultura. Gli appuntamenti della Capitale proseguiranno poi con le grandi esposizioni internazionali. Al Palazzo della Ragione di Bergamo sarà possibile visitare la mostra «Yayoi Kusama. Infinito presente» (dal 17 novembre 2023 al 14 gennaio 2024) dell’artista giapponese più popolare al mondo, che porterà nel cuore della città Fireflies on the Water, una delle sue Infinity Mirror Room più iconiche; Accademia Carrara ospiterà una mostra dedicata al melodramma, «Tutta in voi la luce mia» (dal 28 settembre 2023 al 14 gennaio 2024) che integrerà la parte espositiva con momenti musicali e letterari; le Gallerie d’Italia - Milano, museo di Intesa Sanpaolo, presenteranno invece la mostra «Moroni (1521 - 1580). Il ritratto del suo tempo» (dal 6 dicembre 2023 al 1° aprile 2024) dedicata al celebre pittore lombardo. Fondazione Brescia Musei, dopo «Il Pugile e la Vittoria» - l’installazione artistica site specific firmata da Juan Navarro Baldeweg che vede l’unione di due bronzi di età ellenistica e romana per la prima volta insieme -, ospiterà «Lorenzo Lotto per la Pinacoteca Tosio Martinengo» (dal 28 novembre 2023-7 aprile 2024): un itinerario sviluppato nelle sale della collezione grazie a quattro straordinari prestiti che si aggiungono temporaneamente al capolavoro del maestro veneziano per un percorso dedicato a uno degli artisti più affascinanti del Cinquecento italiano. L’ente proporrà a novembre, inoltre, «Finché non saremo libere», progetto espositivo per il Museo di Santa Giulia nella seconda edizione di “Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani” del Festival della Pace, che mette al centro le opere d’arte contemporanea di due artiste iraniane, Farideh Lashai e Sonia Balassanian, che non hanno mai esposto in Italia.