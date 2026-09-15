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Cronaca / Bergamo Città Martedì 15 Settembre 2026

Carabinieri, Luca D’Ambrosio nuovo comandante della Compagnia di Bergamo

LA NOMINA. Il maggiore, 35 anni, arriva da Randazzo. In precedenza ha condotto indagini contro la criminalità organizzata a Gioia Tauro.

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Redazione Web
Redazione Web
Carabinieri, Luca D’Ambrosio nuovo comandante della Compagnia di Bergamo
Luca D’Ambrosio

Bergamo

Il maggiore Luca D’Ambrosio, 35 anni, è il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bergamo. Subentra al capitano Antonio Caccavella, che ha retto il comando durante il periodo di sede vacante e tornerà alla guida del Nucleo operativo e radiomobile orobico.

Da Randazzo a Bergamo

Di origini romane, D’Ambrosio ha frequentato l’Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali Carabinieri di Roma, dove si è laureato in Giurisprudenza. Arriva da Randazzo, in provincia di Catania, dove ha ricoperto l’incarico di comandante di Compagnia. Nel centro alle pendici dell’Etna ha partecipato alla commissione d’indagine sulle sospette infiltrazioni mafiose, attività che ha portato allo scioglimento e al successivo commissariamento del Comune.

Le indagini contro la criminalità organizzata

Carabinieri, Luca D’Ambrosio nuovo comandante della Compagnia di Bergamo
Il maggiore Luca D’Ambrosio

In precedenza il maggiore è stato comandante di Sezione del Nucleo investigativo di Gioia Tauro, dove ha condotto indagini di contrasto alla criminalità organizzata. Ha inoltre guidato il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vasto, in Abruzzo.

D’Ambrosio è stato anche comandante di Plotone al 10° Reggimento Carabinieri «Campania», svolgendo servizi di ordine pubblico a Napoli e nel resto del territorio nazionale. In qualità di comandante di Police Unit ha partecipato alla missione italiana «Miadit» a Gibuti, dedicata all’addestramento della polizia somala.

Nei prossimi giorni incontrerà i sindaci e le altre autorità della giurisdizione. Il nuovo comandante si è detto onorato dell’incarico e ha assicurato «il massimo impegno nel contrasto ai fenomeni criminali che interessano il territorio, a sostegno dei cittadini e della sicurezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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