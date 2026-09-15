Carabinieri, Luca D’Ambrosio nuovo comandante della Compagnia di Bergamo

Il maggiore Luca D’Ambrosio, 35 anni, è il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bergamo. Subentra al capitano Antonio Caccavella, che ha retto il comando durante il periodo di sede vacante e tornerà alla guida del Nucleo operativo e radiomobile orobico.

Da Randazzo a Bergamo

Di origini romane, D’Ambrosio ha frequentato l’Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali Carabinieri di Roma, dove si è laureato in Giurisprudenza. Arriva da Randazzo, in provincia di Catania, dove ha ricoperto l’incarico di comandante di Compagnia. Nel centro alle pendici dell’Etna ha partecipato alla commissione d’indagine sulle sospette infiltrazioni mafiose, attività che ha portato allo scioglimento e al successivo commissariamento del Comune.

Le indagini contro la criminalità organizzata

Il maggiore Luca D’Ambrosio In precedenza il maggiore è stato comandante di Sezione del Nucleo investigativo di Gioia Tauro, dove ha condotto indagini di contrasto alla criminalità organizzata. Ha inoltre guidato il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vasto, in Abruzzo.

D’Ambrosio è stato anche comandante di Plotone al 10° Reggimento Carabinieri «Campania», svolgendo servizi di ordine pubblico a Napoli e nel resto del territorio nazionale. In qualità di comandante di Police Unit ha partecipato alla missione italiana «Miadit» a Gibuti, dedicata all’addestramento della polizia somala.