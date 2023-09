Carabinieri, il nuovo comandante: «L’Arma sempre più vicina ai cittadini» - Video

È arrivato da lunedì alla guida del comando provinciale dei carabinieri il colonnello Salvatore Sauco, 47 anni di origini casertane, che ha preso il posto del colonnello Alessandro Nervi trasferito al comando generale di Roma. «Non conoscevo Bergamo e devo dire che la città mi ha colpito molto favorevolmente. È una terra laboriosa e capace di risollevarsi dalle difficoltà . Mi aspettano anni di lavoro impegnativi e intensi a cui dedicherò la mia passione più totale, sono orgoglioso di poter esercitare le mie funzioni in questa terra».

Il colonnello in questi giorni sta incontrando i vertici delle forze di polizia, della magistratura, il prefetto e visiterà le altre Compagnie dei carabinieri oltre a quella di Bergamo: Zogno, Treviglio e Clusone, «per cercare di capire quali sono le problematiche. La vocazione dell’Arma è di essere vicina al cittadino, le persone devono aver fiducia nell’operato dei carabinieri a cui possono rivolgersi per chiedere un semplice consiglio o la soluzione di problemi più seri. Lavorerò perché si vada ancora di più in questa direzione».