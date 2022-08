Caro carburanti, la tregua è finita. Il prezzo del diesel supera quello della verde

Torna a salire il prezzo di benzina e gasolio . Con una novità non proprio piacevole: il costo del carburante per i mezzi diesel ha superato quello della verde di 5/10 centesimi di euro per ogni litro erogato , superando 1,8 euro al litro . Le tensioni internazionali e l’impennata del costo del metano rischiano di trascinare al rialzo i listini alla pompa. I gestori dei distributori di carburante esprimono tutta la loro preoccupazione, anche per quanto riguarda i costi energetici che devono sostenere per tenere aperti gli impianti. Le ultime bollette di luglio presentano costi quadruplicati che superano i 6mila euro al mese. Gli operatori stanno pensando di spegnere le luci delle insegne durante la notte.