Caro elettricità, salasso da 325 milioni in più per le famiglie bergamasche

Moltiplicazioni e divisioni, sottrazioni e addizioni. L’anno scolastico è ricominciato da poco, ma più che gli studenti sono i grandi a far di conto. Le famiglie. Perché l’inflazione galoppa, la corsa delle bollette non s’arresta. E settimana dopo settimana, in sostanza, si rifanno i calcoli per far quadrare il bilancio familiare. L’ultimo aggiornamento è arrivato nei giorni scorsi dall’ Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti , che ha rivisto i prezzi dell’energia elettrica per le famiglie ancora in regime di «maggior tutela» (dunque non nel libero mercato): nel quarto trimestre di quest’anno il prezzo della luce – per la «famiglia tipo» – aumenterà del 59% . Poteva andare addirittura peggio, perché l’intervento dell’Arera è riuscito a evitare un aumento che altrimenti sarebbe stato del 100% (cioè un raddoppio del prezzo). Secondo i calcoli della stessa Autorità, la spesa per la bolletta elettrica della «famiglia tipo» nel 2022 sarà complessivamente di circa 1.322 euro, rispetto ai 632 euro circa del 2021 .