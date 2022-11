Caro energia, conto salato per Trenord: in due anni costi in più per 78 milioni

Anche Trenord è in difficoltà per l’aumento dei costi energetici . Fra il 2022 e il 2023 il gestore del traffico treni regionali dovrà pagare a Rfi e Ferrovienord (come costi che rientrano alla voce «accesso alla rete») 78 milioni di euro in più rispetto alla media degli anni passati . È quanto emerso ieri durante la seduta della V Commissione regionale Territorio e infrastrutture a cui erano presenti l’amministratore delegato della compagnia ferroviaria Marco Piuri e l’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità sostenibile Claudia Terzi.