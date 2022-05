Caro energia, il caos del mercato libero: «Dopo le offerte, ora arrivano le disdette»

Tartassati dal caro bollette e costretti a districarsi in una giungla di offerte, perché il mercato libero di gas ed energia offre soluzioni spesso più convenienti rispetto al mercato tutelato, ma anche con vincoli più o meno celati che incidono sulle tasche degli utenti. Le associazioni dei consumatori sono state prese d’assalto in questi giorni da decine di persone che chiedono lumi sull’aumento esponenziale dei costi delle fatture di luce e gas e sulle disdette unilaterali di alcuni operatori . Un grido di aiuto per far quadrare i conti e alla ricerca di opportuni strumenti di tutela, tra cui il cambio di fornitore o la rateizzazione degli importi. E a rinfocolare le proteste dei consumatori, sono proprio le variazioni contrattuali unilaterali praticate da molte aziende del mercato libero, che hanno deciso di non dar seguito ai contratti con prezzo fisso della materia prima per 12 o 24 mesi, sottoscritti prima dell’escalation dei prezzi di energia e gas e ora integrati da modifiche onerose per gli utenti , che chiedono trasparenza e valutano appunto il cambio di fornitore.