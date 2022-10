Caro energia, nella Bergamasca a rischio 1.900 attività del terziario

Le prospettive incerte sui costi dell’energia preoccupano le attività del terziario in provincia di Bergamo facendo scendere di nuovo il termometro della fiducia sul prossimo futuro. La crisi energetica è tornata a mordere, come e forse più di quanto ha fatto il Covid nel 2020; l’impennata dei costi delle bollette e delle materie prime ha ridotto i margini delle imprese , obbligate ad assorbire gran parte dell’inflazione per non aumentare troppo i prezzi.