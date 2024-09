Carrara, i giardini incantano. Più 30% di ingressi al debutto - Foto e video

Un grande castagno e un vecchio caco, una dolce vetta da raggiungere dove fermarsi per guardare borgo San Tomaso da un altro punto di vista, davanti alle Muraine. Sono stati una sorpresa i giardini PwC dell’Accademia Carrara aperti da venerdì 20 settembre alla città, inaugurazione che ha fatto da traino alla pinacoteca, con il 30% di accessi in più. E anche le visite guidate organizzate per il week end sono sold out (sperando in qualche rinunciatario, è possibile chiamare il numero 3281721727 o inviare una mail a [email protected]).

La soddisfazione dei visitatori

I primi «esploratori» la mattina, in tanti il pomeriggio, mamme con bimbi dopo l’asilo. E all’ora dell’aperitivo, complice la presenza del «Bù bistrot», al centro dei giardini, lo spazio verde animato dalle sculture vegetali di Sedicente Moradi, ha preso vita, con orsi e daini ad accompagnare la risalita verso le terrazze. «Talmente bello» dicono, che c’è chi è tornato due volte: «Ci sono stata oggi pomeriggio e adesso ho portato mio marito» racconta una residente della zona. Entusiasta anche il consorte: «Non pensavo ad uno spazio del genere - dice -. Sarebbe bello posizionare un paio di panchine in cima alla collinetta, così da fermarsi a guardare la città, una vista inedita». Oltre alle richieste, un appunto: «Si potrebbe pensare ad una piccola balaustra nell’ultimo tratto di salita – dice un visitatore -. Ho visto più di una signora in difficoltà».

(Foto di Bedolis) (Foto di Bedolis)

«Rispetto ad un normale venerdì, abbiamo registrato il 30% in più di accessi all’Accademia» Da venerdì 20 settembre ciò che si immaginava potesse esserci dietro all’alto muro di via della Noca è diventato visitabile. E gratis. Perché l’accesso ai giardini PwC, è possibile anche senza il biglietto del museo (a cui è comunque fisicamente collegato): «È uno spazio attrezzato perché tutti possano venire a fare anche solo un giro o bere qualcosa al bistrot – dice il general manager dell’Accademia Gianpietro Bonaldi -. Vedere tanto entusiasmo è per noi una grande soddisfazione. Rispetto ad un normale venerdì, abbiamo registrato il 30% in più di accessi all’Accademia. Siamo stati presi d’assalto, c’è stata costantemente gente, anche i gestori del bistrot sono molto contenti, il pubblico è stato numeroso».

«È una sorpresa»

(Foto di Bedolis) (Foto di Bedolis)

Qualcuno si aspettava il classico giardino romantico all’inglese, «come il parco Marenzi, ma più piccolo – dice la signora Patrizia -. comunque bellissimo, è una sorpresa». «È una bella idea aprire questi spazi alla città, bellissimo anche il bistrot, immagino già le sere d’estate» dice Cristiana. In attesa di partecipare alla visita guidata Stefano e Leonardo, responsabili di un’agenzia di eventi di Milano: «Da anni portiamo molte persone in Accademia Carrara – dicono -. Abbiamo molte aspettative ma siamo certi che la Carrara sarà all’altezza».

Tutte le info

Le attività andranno avanti per tutto il fine settimana. Sabato 21 settembre alle 15 e alle 16.30 appuntamento con «Musei e burattini», attività per famiglie con bambini dai 6 anni. La giornata si conclude alle 19.30 con la visita guidata «Per fare un giardino» (posti esauriti).