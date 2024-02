Cartoline solidali, donati 92mila euro per le missioni

Sono 30mila le cartoline solidali virtuali inviate nell’ambito della campagna «Al cuore del Natale… in cammino con l’uomo», promossa dal Centro missionario diocesano in collaborazione con Ascom Bergamo e Websolidale onlus. Trentamila cartoline realizzate grazie ai 758 elaborati di bambine e bambini, ragazze e ragazzi di 17 scuole dell’infanzia, 17 primarie, 8 secondarie di primo grado e 5 secondarie di secondo grado, oltre che i giovani degli oratori. La partecipazione – come ha sottolineato Ciro Troccolo, presidente di Websolidale – è sensibilmente aumentata rispetto agli anni precedenti con un incremento del 16% dei disegni presentati e del 25% delle cartoline inviate.

Le cartoline hanno permesso a Websolidale di devolvere 30mila euro che si sommano ai fondi, frutto delle altre iniziative natalizie, come i concerti e la vendita di 350 kit costituiti da quattro tovagliette in tessuto aguayo realizzato dal gruppo di «Madres di Potosí» in Bolivia. Anche Caritas diocesana ha voluto partecipare a questa edizione della campagna devolvendo 15mila euro per ognuno dei due progetti dedicati a Siria e Marocco, Paesi colpiti lo scorso anno dal terremoto. La scommessa per questo progetto da parte del Cmd è stato quella di devolvere il corrispettivo delle cartoline che sarebbero arrivate dopo le prime 20mila. Il bilancio economico della campagna è molto positivo con 92.471 euro raccolti, che – tolte le spese – sono diventati 56.808 euro (+30% rispetto al 2022). Venerdì pomeriggio, 2 febbraio, nella sede di Ascom sono stati premiati i primi tre classificati per ogni ordine di scuola. «È il momento conclusivo di un percorso vissuto insieme e iniziato a novembre», ha esordito don Massimo Rizzi, direttore del Cmd, davanti a un pubblico costituito da bimbi di 3-4 anni e studenti degli istituti superiori. «Oggi è una festa – ha aggiunto il direttore di Ascom, Oscar Fusini – e ci ritroviamo in questa casa, sede di un’associazione che rappresenta e cerca di difendere i negozi». Un saluto è stato portato anche da don Roberto Trussardi, direttore di Caritas Diocesana, che ha ringraziato i bergamaschi per la generosità.

La platea all’incontro di restituzione della Campagna di Natale del Centro missionario La scuola materna «Maria Immacolata» di Viadanica che si è aggiudicata il primo premio

Don Rizzi ha ricordato i progetti finanziati. Il primo, in collaborazione con il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, è dedicato alla Terra Santa a sostegno dei progetti caritativi promossi dalla locale comunità cristiana a favore della popolazione civile della Striscia di Gaza. Il secondo progetto riguarda la promozione dell’istruzione nella città di Maxixe, in Mozambico, in collaborazione con la Congregazione della Sacra Famiglia di Martinengo. Terza realtà sostenuta è quella realizzata nella città di Gameleira in Brasile, dove operano le Suore Figlie del Divino Amore a favore di bimbi e adolescenti in difficoltà. Il quarto è quello promosso in Marocco e Siria. Per ognuno dei quattro progetti sono elargiti 10mila euro; 4.808 euro sono destinati ad altri progetti, mentre 12mila euro sono stati messi a disposizione per il «Premio Papa Giovanni» riconosciuto a tre missionari bergamaschi: suor Clea Rota delle suore Orsoline di Gandino per 58 anni in Kenia e Etiopia; don Pierluigi Manenti, sacerdote diocesano per 18 anni in Bolivia e ora da 25 a Cuba; padre Gianalfonso Oprandi, missionario saveriano in Bangladesh.

Le premiazioni