Casa Suardi, al via il cantiere in Piazza Vecchia: lavori finiti entro la fine del 2023

Ha preso il via lunedì 24 ottobre, in Città Alta, il cantiere per la riqualificazione di Casa Suardi. L’intervento di sistemazione dello storico edificio affacciato su Piazza Vecchia ha un costo preventivato di 2,3 milioni di euro ed è finanziato in gran parte dal Pnrr. Il Comune di Bergamo si è aggiudicato, nell’ambito del bando per la rigenerazione urbana, un finanziamento di oltre 1,8 milioni di euro. Il primo lotto si concentra sugli spazi interni del palazzo, il secondo lotto prevede il recupero delle facciate e degli spazi limitrofi, ma se ne riparlerà dopo il 2023, per non rovinare con i ponteggi la vista di Piazza Vecchia nell’anno in cui Bergamo e Brescia saranno capitale italiana della Cultura.I lavori in corso prevedono il recupero del primo e del secondo piano del palazzo.