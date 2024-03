Casa Suardi, l’inaugurazione il 15 marzo. Visite guidate nei due giorni successivi

Tre giorni di iniziative per festeggiare l’apertura di Casa Suardi. Lo storico edificio affacciato su Piazza Vecchia è stato sottoposto dal Comune a un intervento di restauro che sarà inaugurato venerdì 15 marzo. Nell’edificio sono stati trasferiti gli Archivi storici comunali conservati presso la Biblioteca Angelo Mai. Al primo piano sala lettura, spazi espositivi, il locale che ospita l’archivio degli architetti bergamaschi e un piccolo laboratorio di restauro. Al secondo piano i depositi, che di norma non sono accessibili al pubblico ma solo agli archivisti. Il 15 marzo alle 17 appuntamento in Piazza Vecchia dove si terrà uno spettacolo a cura del Teatro Tascabile di Bergamo, che precederà il taglio del nastro.