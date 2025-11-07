Casirate, infarto in auto: finisce contro altre due vetture. È gravissimo

È stato colto da un infarto improvviso mentre guidava la sua auto percorrendo una strada del centro di Casirate d’Adda e, pigiando involontariamente sull’acceleratore quando era già privo di conoscenza, è finito contro un’auto posteggiata a lato della carreggiata, che ha tamponato una seconda vettura anch’essa parcheggiata. Ora l’automobilista, un uomo di 53 anni, di Casirate, è ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L’episodio giovedì pomeriggio, attorno alle 15,30, lungo via Umberto I, una delle strette strade a senso unico del centro del paese della Bassa. Proprio davanti all’abitazione dei suoi genitori l’automobilista si è sentito male. Ha perso i sensi e con la sua auto, una Renault, ha iniziato a zigzagare, come riferito da alcuni testimoni, fino a schiantarsi contro due auto parcheggiate in alcuni stalli a sinistra della carreggiata. Nell’impatto, una delle vetture è stata spinta in avanti. Immediati i soccorsi all’uomo, che è stato preso in cura dal personale del 118 e trasferito a Bergamo in codice rosso.