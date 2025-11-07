Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 07 Novembre 2025

Casirate, infarto in auto: finisce contro altre due vetture. È gravissimo

IL MALORE. Nel pomeriggio di giovedì 6 novembre in via Umberto I: soccorso un uomo di 53 anni. Il malore fuori casa dei genitori.

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore
L’incidente seguito al malore a Casirate d’Adda
L’incidente seguito al malore a Casirate d’Adda

È stato colto da un infarto improvviso mentre guidava la sua auto percorrendo una strada del centro di Casirate d’Adda e, pigiando involontariamente sull’acceleratore quando era già privo di conoscenza, è finito contro un’auto posteggiata a lato della carreggiata, che ha tamponato una seconda vettura anch’essa parcheggiata. Ora l’automobilista, un uomo di 53 anni, di Casirate, è ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L’episodio giovedì pomeriggio, attorno alle 15,30, lungo via Umberto I, una delle strette strade a senso unico del centro del paese della Bassa. Proprio davanti all’abitazione dei suoi genitori l’automobilista si è sentito male. Ha perso i sensi e con la sua auto, una Renault, ha iniziato a zigzagare, come riferito da alcuni testimoni, fino a schiantarsi contro due auto parcheggiate in alcuni stalli a sinistra della carreggiata. Nell’impatto, una delle vetture è stata spinta in avanti. Immediati i soccorsi all’uomo, che è stato preso in cura dal personale del 118 e trasferito a Bergamo in codice rosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Salute
Malattia
Tempo libero
automobili
Politica
Enti locali
118
Papa Giovanni XXIII