C’è la transumanza, una tradizione che rivive a suon di musica e buona cucina - Foto e video

Terza tappa venerdì 23 settembre a Colognola, all’oratorio di via San Sisto, per la «Transumanza dei Bergamini», la manifestazione organizzata dall’associazione Pastoralismo alpino che rievoca la storica migrazione stagionale di bestiame e allevatori dalle Valli orobiche verso la Pianura Padana. La carovana, con i pastori a condurre bovini ed equini, è partita mercoledì 21 settembre da Serina e raggiungerà Soncino per la festa finale dell’1 e 2 ottobre.