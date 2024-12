C’è l’Atalanta, banco di prova per il parking di ChorusLife

Ore 20.45, al Gewiss Stadium si gioca Atalanta-Milan. Quello di stasera sarà il primo, vero banco di prova per il parcheggio di ChorusLife come area di sosta a disposizione dei tifosi. Dall’inaugurazione, il 21 novembre scorso, dello smart district nell’area dell’ex Ote in Borgo Santa Caterina, oggi infatti - per la prima volta - si aprono le porte dello stadio per una partita dell’Atalanta. Sono 831 i posti in convenzione con il Comune di Bergamo (su una dotazione di 1.147) aperti al pubblico 24 ore su 24. Di questi, 718 stalli sono a disposizione delle auto e 113 delle moto. Gli altri posteggi sono riservati alle altre funzioni presenti in ChorusLife (albergo e residenze). L’accordo sulle tariffe prevede un costo della sosta di 1,80 euro all’ora per le prime tre ore e di 2,50 euro a partire dalla quarta ora. Non sono previste (almeno al momento) altre convenzioni per chi va allo stadio. Calcolando una permanenza di 3-4 ore, un tifoso che deciderà di parcheggiare a ChorusLife per andare alla partita pagherà tra i 5,40 e i 7,90 euro.

I posti per auto e moto in convenzione con il Comune sono complessivamente 831. Il parcheggio dista poche centinaia di metri dallo stadio, che è facilmente raggiungibile a piedi.

Un parcheggio d’interscambio

Pensato come parcheggio d’interscambio a due passi dalla fermata della Teb (tra un anno e mezzo da lì passerà anche la T2 diretta in Val Brembana), in occasione delle partite dell’Atalanta il nuovo parking di ChorusLife è destinato anche ad alleggerire le strade limitrofe allo stadio, che da tempo sono assediate da centinaia di auto posteggiate in sosta selvaggia. Nelle ultime settimane, in particolare, gli agenti della Polizia locale sono intervenuti in maniera massiccia per multare i mezzi in divieto di sosta, a una media di circa trecento contravvenzioni a sera.