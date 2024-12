Parcheggio della Curva Sud, si apre il 7 dicembre: 135 posti riservati ad uso pubblico

Da sabato 7 dicembre apre al pubblico il nuovo parcheggio interrato di piazzale Goisis – Curva Sud da 348 posti, realizzato dalla società Atalanta Bergamasca calcio in convenzione urbanistica del piano attuativo «Stadio Atalanta». Di questi, 135 stalli sono vincolati ad uso pubblico. La sosta sarà gestita da Atb Mobilità all’interno di un progetto di collaborazione e intermodalità tra i soggetti Atalanta, Comune di Bergamo e Atb Mobilità.

Aperto 7 giorni su 7

Il parcheggio è aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24. In occasione di eventi sportivi o di altra natura, il parcheggio sarà riservato esclusivamente agli utenti dell’evento e sarà quindi inaccessibile anche ai possessori di abbonamento al parcheggio, a partire da 8 ore prima dell’inizio dell’evento e fino a 4 ore dopo il termine dello stesso e, in ogni caso, nel rispetto dei tempi e dei modi che verranno stabiliti dalle Autorità competenti in materia di pubblica sicurezza.

Il parcheggio al Gewiss Stadium di Bergamo

(Foto di Beppe Bedolis)

Le tariffe

L’ingresso e l’uscita del parcheggio è su via del Lazzaretto, angolo piazzale Goisis (Curva sud stadio). Per accedere al parcheggio l’ingresso è situato in corrispondenza del piazzale antistante la Curva Sud tramite ascensore o scala (Accesso “C”). Le uscite pedonali sono posizionate in corrispondenza di via Piazzale Goisis, via del Lazzaretto e Viale Giulio Cesare. Le tariffe sono state studiate per offrire all’utente condizioni contenute anche per poter favorire l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico verso il centro città (si va da 1.80 euro all’ora a 10 euro per l’intera giornata; dalla seconda ora 2 euro e 15 minuti sono liberi).

All’interno della convenzione Atalanta, Comune di Bergamo e Atb sono stati definiti formule di abbonamento: Mensile Diurno (da ore 7.00 a ore 19.30) e lavorativo (lunedì/venerdì): 65 euro; Mensile Diurno (da ore 7.00 a ore 19.30) 7 giorni su 7: 90 euro; Mensile 24ore: 100 euro; Notturno (da ore 19.30 a ore 7.00): 35 euro notturno. Gli abbonamenti annuali verranno scontati del 20%. Per i possessori di un abbonamento al servizio di trasporto pubblico locale viene applicato uno sconto del 30% sull’attivazione di un abbonamento di pari durata (mensile o annuale) per le tipologie di abbonamento «Diurno».

Assistenza alla clientela

Il parcheggio è dotato di un sistema di telecamere distribuite nell’intera area che consente un servizio di assistenza alla clientela e di telegestione. Questo include attività di videocontrollo, connessione ai dispositivi locali presenti sul posto, monitoraggio delle anomalie 24 ore su 24 e gestione delle richieste di supporto da parte degli utenti tramite i dispositivi di comunicazione situati sia presso le casse automatiche, sia vicino alle colonne di ingresso e uscita. Il parcheggio dispone di un sistema di riconoscimento targhe per la gestione degli ingressi e delle uscite che consente, oltre al consueto pagamento tramite cassa automatica, situata nei pressi dell’accesso C del parcheggio, anche il pagamento a contatto EMV o contactless, tramite il lettore posto sulla colonnina in uscita. Il parcheggio sarà inoltre dotato del servizio di pagamento tramite il dispositivo Telepass, in fase di attivazione.

L’intermodalità

Per incentivare la mobilità sostenibile Atb ha installato all’interno del parcheggio pannelli informativi che offrono all’utenza le informazioni sul servizio di trasporto pubblico locale e bike sharing nella zona di competenza. Nella mobilità urbana infatti, l’intermodalità permette ai cittadini di combinare diversi mezzi di trasporto, come mezzo privato, pubblico e biciclette condivise, in un unico viaggio. In questo caso “Parcheggio Stadio” è utile per coloro che utilizzano il mezzo privato per la prima parte dello spostamento, e successivamente l’autobus o una bici condivisa per arrivare alla destinazione finale. Questo approccio non solo migliora l’efficienza del sistema di trasporto pubblico, ma riduce anche la congestione del traffico e l’inquinamento.

I pannelli esposti indicano le ubicazioni delle fermate bus per le rispettive destinazioni, ovvero in direzione Città Alta (Linea 3) e in direzione Centro Città (Linee 6, 7 e 9). I pannelli posizionati nel parcheggio riportano sempre il Qr-code con il quale è possibile scaricare l’APP Atb Mobile e visionare gli orari in tempo reale dei servizi offerti e tutte le informazioni necessarie per completare lo spostamento. Sarà inoltre indicata la stazione di bike sharing (Ciclostazione Stadio-Giulio Cesare) più vicina per tutti i fruitori del parcheggio e la possibilità anche in questo caso di inquadrare il Qr-code e poter scaricare l’app LaBIGI per avere tutte le informazioni su disponibilità di bici e tariffe.