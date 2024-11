Piazzale Goisis, dal 7 dicembre torna il mercato e apre il parcheggio interrato

Sabato 7 dicembre il mercato dello stadio torna in piazzale Goisis , dove è nato nei primi anni Settanta. Dopo due anni di attesa, gli ambulanti tornano ad «abitare» una location tutta nuova, un’area ridisegnata dall’intervento di riqualificazione del Gewiss Stadium e della sua Curva Sud. Nuovi camminamenti, aiuole e pavimentazione, non più in asfalto ma in pietra. Una zona di «pregio», tanto che il Comune chiede agli ambulanti di posizionare, sotto il proprio mezzo, un telo di protezione, come già avviene sul Sentierone con il mercato del lunedì. Il particolare è nella determina che dà il via al trasloco dalla sede temporanea di via Marzabotto, sabato prossimo (prevista una piccola cerimonia). Lo stesso giorno dovrebbe inaugurare anche il parcheggio interrato realizzato da Atalanta , aperto alla cittadinanza in virtù di una convenzione stretta tra la società sportiva, Comune e Atb mobilità , che gestirà la sosta interrata.

Il mercato torna su piazzale Goisis

Certa, per ora, è la ricollocazione del mercato allo stadio: «Siamo alla fine di un lungo percorso in cui la collaborazione degli operatori con il nostro Comune ha consentito di mettere tutti nella migliore condizione possibile per lavorare – afferma l’assessore al Commercio Sergio Gandi –. Sarò presente all’inaugurazione per ringraziare gli operatori per il grande lavoro svolto e per augurare buon lavoro». «Dopo due anni di faticosi traslochi siamo contenti di tornare nella sede storica – afferma Antonio Caffi, presidente Anva Confesercenti –. Ringraziamo Comune e Atalanta per aver condiviso con noi ogni scelta, torniamo al mercato del sabato, uno dei più importanti della provincia, così come lo conosciamo: insostituibile per moltissime famiglie affezionate ai banchi, caratterizzato da un alto servizio, professionalità e qualità».