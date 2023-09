Cede un bullone dei giunti: al via stasera i lavori straordinari al viadotto di Boccaleone

Dieci giorni di lavori notturni per la sistemazione straordinaria del viadotto di Boccaleone, dove venerdì scorso è stata chiusa una corsia causa cedimento di uno dei bulloni dei giunti. Il Comune ha ordinato all’impresa incaricata della manutenzione la sostituzione, in via cautelativa, di tutti i bulloni dei giunti del tratto interessato dal danneggiamento. I lavori sulle parti metalliche cominceranno stasera, con i tecnici all’opera tra le 22 e le 5, in modo da non impattare sulla circolazione.

«Sono state fatte tutte le verifiche, il ponte è sicuro e si può percorrere - spiegano dal Comune -. Il bullone saltato si trova nel tratto in cui erano in corso i più recenti interventi di manutenzione, potrebbe quindi solo trattarsi di una parte metallica difettosa». Per agevolare la sistemazione è stata emanata un’ordinanza in vigore fino al 27 settembre, ma solo nella fascia oraria notturna, dalle 22 di sera alle 5 del mattino successivo eccetto sabato e domenica notte.