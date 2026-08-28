Celadina, aperto il «September Park»: 60 attrazioni fino al 20 settembre

Le iniziative speciali

Un mese di divertimento, con oltre 60 attrazioni dedicate a un pubblico di tutte le età, ma soprattutto ai più piccoli attende gli appassionati. Come ormai prassi, la serata inaugurale ha visto una promozione speciale: tutte le giostre saranno accessibili al costo di due euro. Ma l’offerta del September Park è molto più ampia. Nel programma infatti spiccano anche martedì 1º settembre, dalle 10 alle 12, un’apposita giornata per le persone con disabilità , che potranno accedere gratuitamente e in sicurezza alle attrazioni insieme ai propri accompagnatori. Sabato 19 settembre invece si terrà una mega lotteria con in palio una bicicletta elettrica (l’estrazione si svolgerà alle 23 e, per ritirare il premio, sarà necessario essere presenti al momento dell’estrazione).

Il taglio del nastro

(Foto di Bedolis)

All’inaugurazione - con tanto di taglio del nastro e della torta e brindisi - insieme agli organizzatori, rappresentati da Lorenzo Sambiase e Marco Ballarini, hanno partecipato anche il vicesindaco Sergio Gandi, i consiglieri regionali Davide Casati e Giovanni Malanchini e il comandante della Polizia provinciale Matteo Copia. Il September Park sarà aperto tutti i giorni dalle 18.30 a mezzanotte, mentre il venerdì e il sabato il parco resterà aperto fino all’1 di notte.