CercaBergamo, hai indovinato il luogo misterioso? Ecco dove si trova il civico 4 - Foto

Un numero civico era il dettaglio da indovinare questa settimana nell’appuntamento della rubrica «CercaBergamo» . Avete riconosciuto dove si trova? Avete risposto al sondaggio?

In questa puntata sveliamo la soluzione e vi raccontiamo la storia di questo luogo misterioso.



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