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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 25 Giugno 2026
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CercaBergamo, hai indovinato il luogo misterioso? Ecco dove si trova il civico 4 - Foto

IL GIOCO. Questo numero civico era il dettaglio da indovinare nella terza puntata del nostro gioco dell’estate, riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo. Avete riconosciuto dove si trova? Qui vi sveliamo il mistero.

Lettura 3 min.
Fabiana Tinaglia
Fabiana Tinaglia Caposervizio

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CercaBergamo, hai indovinato il luogo misterioso? Ecco dove si trova il civico 4 - Foto
Il dettaglio di questa puntata del «CercaBergamo»

Bergamo

Un numero civico era il dettaglio da indovinare questa settimana nell’appuntamento della rubrica «CercaBergamo» . Avete riconosciuto dove si trova? Avete risposto al sondaggio?
In questa puntata sveliamo la soluzione e vi raccontiamo la storia di questo luogo misterioso.

Il gioco è riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo , edizione cartacea o digitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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