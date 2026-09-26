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Cronaca / Bergamo Città Sabato 26 Settembre 2026

«Chiamate con urgenza questo numero», torna la truffa del finto Cup via messaggio

LA SEGNALAZIONE. Un sms invita a richiamare con urgenza un presunto «Centro Unico Cup». Regione Lombardia mette in guardia.

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Redazione Web
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«Chiamate con urgenza questo numero», torna la truffa del finto Cup via messaggio
Il messaggio che arriva via sms

Bergamo

Sta arrivando in queste ore a molti cellulari un sms che si presenta come una comunicazione del «Centro Unico Cup» e invita a contattare con urgenza un presunto numero per «comunicazioni riservate». Si tratta di un tentativo di truffa già segnalato anche da Regione Lombardia.

Nel messaggio compare il numero 89349445. Il rischio è che soprattutto le persone anziane, magari in attesa di una visita o di un esame, possano ritenere credibile la comunicazione e richiamare.

Il numero 893 non è quello del Cup

Regione Lombardia ha già messo in guardia contro sms fraudolenti che utilizzano diciture simili a quelle dei servizi sanitari e invitano a telefonare a numerazioni a pagamento. In particolare, il prefisso 893 è associato a servizi a sovrapprezzo e può comportare costi elevati. L’indicazione è di non richiamare, non rispondere e non fornire dati personali o sanitari.

I numeri ufficiali in Lombardia

Per prenotare visite ed esami attraverso il servizio sanitario lombardo, il Contact Center regionale risponde all’800 638 638 da rete fissa e allo 02 999 599 da rete mobile e dall’estero. Sono questi i recapiti indicati ufficialmente da Regione Lombardia. In caso di Sms sospetti è quindi consigliabile non utilizzare i numeri contenuti nel messaggio e verificare sempre attraverso i canali ufficiali.

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