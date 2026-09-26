«Chiamate con urgenza questo numero», torna la truffa del finto Cup via messaggio

Sta arrivando in queste ore a molti cellulari un sms che si presenta come una comunicazione del «Centro Unico Cup» e invita a contattare con urgenza un presunto numero per «comunicazioni riservate». Si tratta di un tentativo di truffa già segnalato anche da Regione Lombardia.

Nel messaggio compare il numero 89349445 . Il rischio è che soprattutto le persone anziane, magari in attesa di una visita o di un esame, possano ritenere credibile la comunicazione e richiamare.

Il numero 893 non è quello del Cup

Regione Lombardia ha già messo in guardia contro sms fraudolenti che utilizzano diciture simili a quelle dei servizi sanitari e invitano a telefonare a numerazioni a pagamento. In particolare, il prefisso 893 è associato a servizi a sovrapprezzo e può comportare costi elevati. L’indicazione è di non richiamare, non rispondere e non fornire dati personali o sanitari.