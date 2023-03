Chiusa l’inchiesta sul Covid nella Bergamasca, primi indagati: attese le notifiche

A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia di Covid che, tra febbraio e aprile 2020, ha straziato la Bergamasca con oltre 6 mila morti in più rispetto alla media dell’anno precedente, la Procura ha chiuso l’inchiesta per epidemia colposa. Gli avvisi di conclusione dell’indagine sono in via di notifica. Gli indagati sarebbero una ventina.