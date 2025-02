Chiusa via Maironi da Ponte, traffico in tilt a Bergamo - Foto

È stata la prima mattinata di disagi per gli automobilisti dopo lo stop allo «scavalco» di Città Alta , utilizzato per evitare le code del centro cittadino. Come era prevedibile in seguito alla chiusura di via Maironi da Ponte, colonne di macchine e intasamenti si sono verificati nell’orario di punta dei pendolari.

Piazzale Oberdan

(Foto di Bedolis) Alle 7 di martedì 4 febbraio, primo giorno con la strada chiusa, la situazione era critica: dalla Sace verso il centro, era tutta una coda. In via Baioni, viale Giulio Cesare, tutte le vie laterali. Ma anche via Verdi, via Camozzi.

Code, polizia locale in azione, e traffico completamente congestionato.

Mattinata nera in centro città

Da sapere anche in previsione della partita della sera: lo «scavalco» - ovvero la scorciatoia utilizzata in media da 2.300 automobilisti al giorno per attraversare la città da via Baioni al centro - non è più possibile e così sarà fino al 15 luglio. Il cantiere di Uniacque per il rifacimento dell’acquedotto, cui se ne aggiungerà un altro del Comune, in primavera, per il consolidamento dei muri di sostegno lungo il viadotto di Porta San Lorenzo, procede svelto da via Valverde verso Città Alta.

Via Maironi da Ponte chiusa: lunghe code verso Bergamo

(Foto di Bedolis) Il divieto è scattato – da ordinanza – alle 9 di lunedì febbraio e lo sbarramento è stato posizionato una mezz’ora più tardi; molti automobilisti, leggendo i cartelli, hanno tirato dritto lungo via Baioni, mentre qualcuno ha approfittato dell’ultima possibilità di scavalco verso il centro.

In azione la polizia locale

Il cantiere

Il divieto di transito scatta alla piccola rotonda che c’è dopo il parking Fara: a sinistra via San Lorenzo è ormai una zona a traffico limitato permanente, a destra la strada è di fatto a fondo chiuso. L’unico sbocco è su via della Boccola, ma anche lì si entra in una Ztl permanente. Con l’avanzamento del cantiere verso la Fara quella strada aprirà, ma se ne riparlerà ad aprile. In altre parole chi adesso attraversa la Porta Sant’Agostino svoltando a destra verso la Fara può solo accedere al parcheggio (esclusi i residenti e i titolari di permessi di transito, ovviamente).

In azione la polizia locale, una pattuglia in via Filotti

Città Alta

Lo sbarramento in Città Alta in questa prima fase di lavori non è stato previsto, per consentire il rientro a casa di chi abita via Maironi da Ponte, poi le disposizioni cambieranno, ma lo scavalco sarà comunque interdetto fino all’estate. Ora, senza il presidio della Polizia locale, i più «distratti» possono arrivare fino alla chiesa di Valverde, salvo poi dover fare retromarcia.