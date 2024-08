Chiuso un locale a San Pellegrino, a Bergamo attività sospesa per disturbo alla quiete pubblica

Anche nella giornata di Ferragosto sono proseguiti i controlli dei carabinieri sulle attività commerciali al fine di verificare la regolarità degli esercizi. A San Pellegrino Terme , nella serata del 15 agosto, i carabinieri con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bergamo, hanno chiuso un’attività di somministrazione alimenti in quanto, al momento del controllo, sui 7 lavoratori impiegati ben 5 risultavano non regolarmente assunti. L’esercizio risultava anche privo del Documento di valutazione dei rischi. L’attività è stata immediatamente sospesa e, oltre al relativo procedimento penale aperto, sono state comminate sanzioni per quasi 22mila euro.

Nella giornata del 14 agosto è stato emesso anche decreto di sospensione per 12 giorni dell’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande, rilasciata dal Comune di Bergamo in un locale di Campagnola. L’esercizio pubblico, ubicato in un contesto residenziale, è stato oggetto di ripetuti interventi posti in essere dalla forze di polizia al fine di ripristinare la sicurezza e la quiete pubblica. Da ultimo nella nottata del 4 agosto la polizia, con l’ausilio dei carabinieri, è intervenuta per una lite.Tre i feriti, uno di questi è stato trasportato dal personale del 118 all’ospedale di Bergamo.