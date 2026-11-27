Stop alla vendita di tutti gli alimenti per un market etnico di via Quarenghi, a Bergamo. Il Comune ha disposto la sospensione dell’attività nel settore alimentare, provvedimento eseguito dai carabinieri del Nucleo Tutela Agroalimentare, insieme ai militari di Bergamo e al personale sanitario dell’Ats. Alla base della decisione, una serie di gravi irregolarità emerse durante i controlli e successivi accertamenti.

Macelleria abusiva e alimenti senza tracciabilità

L’intervento è l’esito dell’operazione straordinaria sulla sicurezza alimentare condotta lo scorso 10 novembre. In quell’occasione erano stati individuati un reparto macelleria completamente abusivo, condizioni di sporcizia diffuse e centinaia di chili di prodotti alimentari privi della necessaria tracciabilità.

Le verifiche successive dei carabinieri avrebbero inoltre fatto emergere un’ulteriore irregolarità: il preposto indicato nella Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) sarebbe risultato una figura fittizia, senza alcun legame con la gestione dell’esercizio. Una circostanza che, secondo gli accertamenti, farebbe venir meno i requisiti professionali obbligatori per la vendita di prodotti alimentari.

Provvedimento del Comune dopo gli accertamenti