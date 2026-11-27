Chiuso market etnico a Bergamo: macelleria abusiva e alimenti senza tracciabilità
LA SOSPENSIONE. Oltre alle irregolarità emerse in un precedente controllo il 10 novembre scorso, i carabinieri hanno scoperto che l’intestatario del negozio era una persona fittizia.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Stop alla vendita di tutti gli alimenti per un market etnico di via Quarenghi, a Bergamo. Il Comune ha disposto la sospensione dell’attività nel settore alimentare, provvedimento eseguito dai carabinieri del Nucleo Tutela Agroalimentare, insieme ai militari di Bergamo e al personale sanitario dell’Ats. Alla base della decisione, una serie di gravi irregolarità emerse durante i controlli e successivi accertamenti.
Macelleria abusiva e alimenti senza tracciabilità
L’intervento è l’esito dell’operazione straordinaria sulla sicurezza alimentare condotta lo scorso 10 novembre. In quell’occasione erano stati individuati un reparto macelleria completamente abusivo, condizioni di sporcizia diffuse e centinaia di chili di prodotti alimentari privi della necessaria tracciabilità.
Le verifiche successive dei carabinieri avrebbero inoltre fatto emergere un’ulteriore irregolarità: il preposto indicato nella Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) sarebbe risultato una figura fittizia, senza alcun legame con la gestione dell’esercizio. Una circostanza che, secondo gli accertamenti, farebbe venir meno i requisiti professionali obbligatori per la vendita di prodotti alimentari.
Provvedimento del Comune dopo gli accertamenti
Sulla base della proposta formale dei carabinieri per la Tutela Agroalimentare, il Comune di Bergamo ha disposto la sospensione dell’intero settore alimentare del negozio. Il provvedimento è stato notificato ed eseguito sul posto dai militari.
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