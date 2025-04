Chiusura di via San Bernardino, a Bergamo circolazione in difficoltà - Foto

Primo giorno di chiusura per il ponte di via San Bernardino a Bergamo, in direzione Colognola. Se nella mattinata non ci sono stati grossi disagi alla circolazione, il vero banco di prova era previsto per il pomeriggio di lunedì 14 aprile.

I disagi in via Autostrada

Con il passare delle ore i disagi sono aumentati, mandando in seria difficoltà la viabilità in tutto il quartiere e in particolare all’incrocio tra via Paleocapa e via Autostrada: lì transitano, in direzione della rotonda con via Carnovali, le auto provenienti dal centro (via Paleocapa) che prima dell’apertura del cantiere proseguivano in via San Giorgio e quindi in via San Bernardino, così come chi proviene da via Carducci e che, non potendo svoltare a destra in via San Bernardino, prosegue in via San Giorgio e poi in via Autostrada. Nonostante la chiusura della strada solo in uscita, i disagi - nelle già complicate ore di punta - sono aumentati anche in ingresso in città.

Bloccata via San Giorgio

(Foto di Colleoni) Il traffico in via Autostrada

(Foto di Colleoni)

Difficile anche la viabilità in via San Tomaso de’ Calvi, che in molti stanno utilizzando per muoversi da via Moroni o da via dei Caniana in direzione di via San Bernardino, per poi poter rientrare in via San Bernardino verso Colognola.

Via San Tomaso de’ Calvi Per agevolare la circolazione sono sul posto gli agenti della polizia locale, in largo Tironi per il primo giorno di chiusura dell’uscita verso Colognola, così come in via Autostrada all’incrocio con via San Giorgio e alla rotonda con via Carnovali.