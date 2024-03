Chiusure notturne dei caselli dell’A4 dopo Pasquetta

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire alcune attività di ispezione dei cavalcavia, delle barriere di protezione, della segnaletica verticale e di manutenzione della segnaletica orizzontale sono state programmate le seguenti chiusure.

Dalle 21 di martedì 2 alle 5 di mercoledì 3 aprile:

-sarà completamente chiusa la stazione di Trezzo, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate o Cavenago;

-sarà completamente chiusa la stazione di Seriate, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Grumello o di Bergamo;

-sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano: Ponte Oglio; verso Brescia: Ospitaletto.

Da mezzanotte alle 5 di mercoledì 3 aprile:

-sarà completamente chiusa la stazione di Palazzolo, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ponte Oglio.

Dalle 21 di mercoledì 3 alle 5 di giovedì 4 aprile:

-sarà completamente chiusa la stazione di Capriate, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Trezzo o Dalmine;

-sarà chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Palazzolo;

-sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in uscita per chi proviene da Padova. In alternativa si consiglia di uscire a Brescia Centro.

Dalle 21 di giovedì 4 alle 5 di venerdì 5 aprile:

-sarà completamente chiusa la stazione di Cavenago, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Agrate o di Trezzo.