Chorus Life, ecco la nuova Arena: da 1.000 a 6.500 posti e una «pelle» che vibra - Foto e video

Difficile non notarla visto che ha uno sviluppo lineare di 250 metri e troneggia al centro di Chorus Life, l’avveniristico quartiere in fase d’ultimazione nella zona di via Serassi, a poche centinaia di metri da Borgo Santa Caterina: uno tra i più grandi progetti di rigenerazione urbana del Paese, promosso da Polifin e sviluppato da Costim. Il grande sogno di mister Gewiss, al secolo Domenico Bosatelli, scomparso nel giugno 2022. Nonostante le difficoltà del settore, quelle nel reperimento dei materiali, il forte aumento dei costi e la carenza di manodopera, l’intervento procede e può considerarsi realizzato per due terzi. Per i primi mesi del 2024 dovrebbe essere terminato.

Ma già ora nel cantiere emerge l’inconfondibile silhouette dell’Arena, uno spazio multifunzionale da 6.500 posti modulabile secondo le esigenze del singolo evento fino a scendere a quota 1.000 grazie a un innovativo sistema di tribune telescopiche a scomparsa che permetterà di avere spazi nel parterre fino a 3.000 metri quadri. Alta 16 metri, l’Arena sarà tecnologicamente predisposta per spettacoli all’avanguardia come grandi eventi, dirette e produzioni televisive: tra le altre cose potrà contare su un accesso diretto fino al parterre per i truck, mezzi dalle dimensioni importanti per il carico-scarico del materiale: possibilità che non hanno né il Lazzaretto, il rinnovato Gewiss Stadium, e nemmeno il vecchio PalaCreberg, prossimo ormai alla demolizione.

La gestione al colosso Asm Global

La gestione della struttura è stata affidata ad Asm Global, colosso australiano già operativo in oltre 350 arene e centri congressi in tutto il mondo: tra i tanti ricordiamo la Ao Arena di Manchester, il Barclay Center di Brooklyn (dove giocano i Nets, squadra di basket della Nba) e il Coca Cola Center di Dubai. L’Arena di Chorus Life potrà contare su 1.100 posti auto sotterranei ma anche su una fermata del tram (Bronzetti) dedicata e servita sia dalla T1 che dalla futura T2, coprendo così da un lato il bacino delle Valli Seriana e Brembana e dall’altro l’interscambio con la nuova stazione. Detto della possibilità di passare da una capienza massima di 6.500 posti a una minima di 1.000, l’allestimento degli spalti prevede anche 12 skybox con servizi ad hoc e una disponibilità complessiva di 120 spettatori, nonché spazi lounge e terrace. Come tutto il campus, la struttura sarà totalmente green. Chorus Life dispone difatti di un centro unico di produzione di energia elettrica composto da: impianto fotovoltaico, accumulo, impianto di trigenerazione e allaccio alla centrale di teleriscaldamento di Bergamo.

Chorus Life Bergamo, ecco la nuova Arena Una struttura modulare rivestita di materiali ad alta tecnologia

Le facciate dinamiche in alluminio