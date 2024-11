ChorusLife, 60mila «curiosi» nel primo weekend d’apertura

Folla in centro ma anche ChorusLife ha attirato tantissima gente, chiudendo l’«opening weekend» con oltre 60mila visitatori . Passeggiando per il nuovo smart district , ideato e realizzato dalla famiglia Bosatelli , si notava un pubblico eterogeneo, dalle famiglie con passeggini a una popolazione più matura, fino alle compagnie di ragazzi.

I numeri dei primi giorni di ChorusLife

I negozi aperti hanno invece superato i 16.500 visitatori con tanta gente che si è dedicata allo shopping. Nei primi giorni di apertura i parcheggi hanno accolto 11mila mezzi, che hanno accompagnato al ChorusLife tantissimi bergamaschi provenienti da tutti gli angoli della provincia. Non sono mancati nemmeno i visitatori provenienti da fuori, così come gruppetti di turisti che, valigia alla mano, in attesa del volo di ritorno per rientrare a casa, ne hanno approfittato per conoscere la nuova destinazione cittadina.