ChorusLife, tanti curiosi nel primo giorno di apertura. Gli eventi del weekend - Foto e video

Da giovedì 21 novembre (con l’apertura alle 9 dei primi negozi) il sogno del cavaliere Domenico Bosatelli, scomparso due anni e mezzo fa, diventa realtà. ChorusLife restituisce alla città una delle aree dismesse più estese del territorio comunale - l’ex Ote - e lo fa portando a Bergamo nuovi spazi dove vivere, soggiornare, divertirsi, fare shopping e passeggiare. Nella mattinata tanti curiosi hanno iniziato a scoprire il nuovo complesso.

I primi bergamaschi a passeggio tra le vie di ChorusLife

I primi bergamaschi a passeggio tra le vie di ChorusLife

I primi bergamaschi a passeggio tra le vie di ChorusLife

ChorusLife, un nuovo centro

Un «nuovo centro» con l’arena, l’albergo, i 74 appartamenti in affitto, 30 negozi, una Spa e 4mila metri quadrati dedicati ai servizi della ristorazione. A regime lo smart district che sorge nel quartiere di Borgo Santa Caterina nell’area dell’ex Ote darà lavoro complessivamente a 500 persone. Oggi aprono i primi negozi, Ovs, Dm Italia, Rossopomodoro, Doppio Malto, Arcaplanet e Decathlon (oltre al Radisson Hotel), entro l’8 dicembre ne apriranno altri sei, via via tutti gli altri. Tra i prossimi marchi che apriranno ci sono Fancy Toast, La Yogurteria, Ods Store, Hygge, un nido d’infanzia (0-3 anni) e un servizio di «baby parking» che sarà aperto tutti i giorni. Tutte le info su www.choruslife.com.

ChorusLife, il parere dei bergamaschi. Video di ELISA CUCCHI

Nell’area commerciale anche Ovs

L'insegna di ChorusLife

I camminamenti e le residenze

Le aree verde

L'Arena

Dentro l'Arena

ChorusLife: alcuni cantieri sono ancora aperti

Serviranno alcuni mesi prima che anche gli ultimi cantieri saranno completati e tutti gli spazi commerciali aperti al pubblico. Nella serata del 21 debutteranno gli spettacoli all’arena, per la Spa e il centro benessere bisognerà aspettare altri 6-8 mesi. Per tutto il weekend attività in programma e sicuramente ci sarà un viavai,anche solo per la curiosità di scoprire lo spazio.

Gli eventi del weekend a ChorusLife

Tra spettacoli di strada, dj set e installazioni luminose, è ricco il palinsesto pensato da giovedì a domenica 24 novembre. Si parte con gli spettacoli della compagnia «Il teatro viaggiante» che si esibirà tra circo contemporaneo, teatro comico, danza, mimo, acrobatica e musica nelle piazze di ChorusLife. In arena dal 21 a domenica 24 le installazioni luminose di Collectif Scale. Quattro giorni di esibizioni anche per Bandakadabra, una «marching band» capace di affrontare qualsiasi linguaggio musicale. Il 22 novembre sera è in programma il ritorno di Cosmo, artista di culto della musica italiana e sperimentatore sonoro, in un djset dove elettronica e downtempo si fondono in un inno alla libertà e alla connessione tra le persone. Sabato sera party gratuito a cura del collettivo bergamasco Utõpia con i djset di Andrea Vaccaro e Kubrick. Dettagli e possibilità di prenotazione sul sito www.choruslife.com. Come ha detto Fabio Bosatelli: «Chiediamo ai bergamaschi di venire a conoscere ChorusLife, per viverlo e per dare la propria opinione e per definire insieme l’uso di questa spazio condiviso».

Uno scorcio di CorusLife Dentro l'Arena

Il calendario del weekend

Il Teatro Viaggiante

Dal 1999 Teatro Viaggiante vuole essere struttura a sostegno, realizzazione e diffusione di produzioni di teatro di strada, circo contemporaneo, teatro comico, teatro, danza, mimo, acrobatica e musica. Il forte carattere di ricerca comica, d’intrattenimento e varietà qualifica l’attività della Compagnia teatrale. Il metodo privilegiato di lavoro de Il Teatro Viaggiante è di creare ogni volta la migliore proposta artistica disponibile, su misura rispetto agli spazi urbani in cui si colloca l’iniziativa, aprendosi a collaborazioni con professionisti di diverso genere e artisti specializzati in particolari discipline artistiche, musicali e circensi.



Orari spettacoli

Giovedì 21 novembre: ore 11.00; 12.00; 13.15; 15.30; 16.30; 18.00

Collectif Scale

Collectif Scale è un collettivo con sede in Francia che trae ispirazione dal mondo dell’arte contemporanea, ma anche dalla cultura mainstream e pop. I legami tra musica e immagini, luce e design architettonico, intrattenimento e arte contemporanea, natura e futuro, uomo e macchina si fondono in una proposta artistica che si avvale dell’ampia gamma di competenze tecnologiche del collettivo: motion design, ricerca, sviluppo, mappatura, design dei LED, interattività, robotica e programmazione. Nel corso degli anni, Collectif Scale ha sviluppato un proprio linguaggio per creare opere sensoriali, interattive e ludiche con una forte attenzione per l’innovazione.ORARI SPETTACOLIGiovedì 21 novembre: ore 10.00Venerdì 22 novembre: ore 10.00 e ore 15.00Sabato 23 novembre: ore 15.00Domenica 24 novembre: ore 10.00

Bandakadabra

Carlo Petrini, giornalista e fondatore di Slow Food, ne ha parlato come di una “fanfara urbana”. Calzante definizione per un gruppo che fa della città il suo sfondo ideale e della strada non solo lo scenario in cui esibirsi, ma anche il luogo da cui trarre ispirazione. Bandakadabra è una potente marching band capace di affrontare qualsiasi linguaggio musicale con una travolgente carica di energia. Unendo il groove ipnotico della techno e la potenza di fiati e percussioni, i due universi sonori si incontrano in uno spettacolo capace di trasformare qualsiasi luogo in una dance hall. Di rilievo anche il livello degli artisti con cui il gruppo ha diviso il palco: Vinicio Capossela, Arturo Brachetti, Malika Ayane, Willie Peyote e Samuel dei Subsonica.ORARI SPETTACOLIGiovedì 21 novembre: ore 12.30; 14.30; 17.00; 18.30Venerdì 22 novembre: ore 11.00; 13.00; 16,30; 19.30Sabato 23 novembre: ore 11.00; 16.00; 19.30Domenica 24 novembre ore 10.00; 12.00; 14.30; 17.00

DaMove

Oltre 2.500 show in oltre 40 paesi: fondato nel 2000 Da Move è un team innovativo di performer che ridefinisce il concetto di freestyle in Italia e nel mondo, condividendo la passione per il movimento attraverso performance straordinarie che mescolano trick, schiacciate, passi di danza ed evoluzioni con e senza un pallone in mano. In occasione dell’apertura di ChorusLife, Da Move presenterà l’Arena Street Stage, un allestimento speciale all’interno della piazza in cui i top performer Da Move porteranno l’energia e la creatività del freestyle a tutti i partecipanti. Sarà un’occasione imperdibile per vivere la cultura urbana in un contesto innovativo. Basket, calcio freestyle, breaking, musica ed acrobazie con la bici invaderanno questi nuovi spazi ed il cuore del pubblico.ORARI SPETTACOLIVenerdì 22 novembre: ore 12.00; 15.30; 17.30Sabato 23 novembre: ore 12.00; 15.00; 17.00Domenica 24 novembre ore 12.30; 15.00; 16.30Venerdì 22 novembre

ChorusLife Party by Le Cannibale, Cosmo (djset) e Hiroko Hacci

Le Cannibale firma il party serale inaugurale con un evento gratuito che vedrà il ritorno di Cosmo, artista di culto della musica italiana e sperimentatore sonoro, in un djset esplosivo dove elettronica e downtempo si fondono in un inno alla libertà e alla connessione tra le persone. Accanto a lui, la dj giapponese Hiroko Hacci, nota per la sua creatività musicale e le sue atmosfere raffinate. A completare l’esperienza, l’installazione del collettivo artistico Collectif Scale trasformerà l’architettura di ChorusLife in un ambiente immersivo e multisensoriale, avvolgendo il pubblico in un viaggio tra musica e luce. Con oltre 800 eventi realizzati tra Milano e altre città italiane ed europee Le Cannibale vanta un’esperienza ventennale che l’ha resa punto di riferimento per il clubbing e l’edutainment culturale.Inizio serata ore 20:30 (prenotazione obbligatoria su www.choruslife.com).

Cesvi Hackaton

Sabato 23 novembre, lo spazio dell’Arena di Chorus Life ospiterà un hackathon dedicato alle classi delle scuole superiori. Ai giovani partecipanti verranno lanciate delle sfide di carattere ambientale alle quali dovranno rispondere, guidati da Cesvi e dai facilitatori di InVento Lab. La mattinata sarà presentata da Andrea Grieco, esperto di sostenibilità ambientale e green influencer. I partecipanti progetteranno soluzioni innovative sul tema smart city, trasporti sostenibili, energia pulita e benessere urbano. I risultati saranno presentati in pitch a una giuria composta da Giovanna Terzi Bosatelli (madrina e presidente di giuria), Ing Paolo Cervini (CEO Gewiss), Mario Viscardi (Piano B), Roberto Vignola (Vicedirettore generale CESVI), con premiazione finale aperta al pubblico a partire dalle 12. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Zero in condotta”, cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.Sabato 23 novembreChorusLife Party by Utōpia con Andrea Vaccaro, Kubrick A chiudere l’opening weekend sabato 23 novembre un grande party gratuito a cura del collettivo bergamasco Utōpia con i djset di Andrea Vaccaro e Kubrick. Fondato nel 2016, Utōpia nasce dall’idea di creare situazioni di intrattenimento musicale in contesti urbani e cittadini che esulino dalla classica “serata nel club”. In questi anni Utōpia si è dedicata a sperimentare l’uso creativo di luoghi inusuali e abbandonati come il parcheggio del viadotto di Boccaleone, un’area problematica del quartiere cittadino, ma con grande potenziale progettuale. Da questa esperienza è nata l’iniziativa Utopia Open Space. Lo spettro musicale è ampio e spazia dalla musica house all’indie dance, dalla techno all’elettronica.Inizio serata ore 20 (prenotazione obbligatoria su www.choruslife.com).

La sfida di riempire i 48mila metri quadrati di nuove piazze, le rampe e gli esercizi commerciali, parte ora, dopo quasi cinque anni di cantiere e dieci di gestazione di un progetto che non ha pari almeno in Italia. Uno spazio «da riempire con i fili delle relazioni» di coloro che ci verranno. Apriranno in vista delle festività anche le casette di legno del mercatino di Natale e la pista di pattinaggio, che resteranno aperti rispettivamente fino al 6 e al 19 gennaio 2025.

Ecco dove è ChorusLife

Lo smart district si trova nel quartiere di Borgo Santa Caterina a Bergamo, dove sorgono anche l’Accademia Carrara e la nuova sede della Gamec, nelle vicinanze del Gewiss Stadium: è prossimo al rondò di accesso all’asse interurbano che consente anche un collegamento con il casello autostradale e offre l’opportunità di un grande parcheggio.

ll progetto presenta nuove aree verdi, nuovi servizi e una viabilità esclusivamente pedonale in superficie con camminamenti perlopiù coperti, ascensori e scale mobili che collegano tra loro le diverse aree, favorendo l’incontro tra le persone, anche di generazioni diverse. Le piazze, unite da archi dal design unico, richiamano il concetto di inclusività delle antiche piazze romane.

I parcheggi di ChorusLife: ticket e abbonamenti

Dal 21 novembre è aperto anche il parcheggio da 1.200 parcheggi sotterranei per i quali nei giorni scorsi è stata firmata una convenzione con il Comune di Bergamo che ne ha stabilito le tariffe. La gestione, come tutto il complesso di ChorusLife, sarà a capo della società che gestisce lo smart district.

Le tariffe del parcheggio di ChorusLife

Per le prime tre ore il costo della sosta sarà di 1,80 euro all’ora; dalla quarta ora la tariffa salirà a 2,50 euro (il regolamento è stato pubblicato sul sito del Comune di Bergamo). Questa tariffazione facilita indubbiamente l’utilizzo del parcheggio anche per coloro che si recano allo Stadio per le partite. I posti convenzionati con il Comune sono circa 718 posti auto più 113 posti moto e l’intera dotazione di parcheggi è pari a 1.100 stalli interrati più 47 esterni. La conclusione dei lavori della T2 verso la Val Brembana con la futura fermata di Bronzetti, porterà a un potenziamento del trasporto pubblico contribuendo così ad ampliarne l’utilizzo e riducendo di contro l’uso del mezzo privato.

Il 30% dei posti sarà a disposizione degli abbonamenti mensili con le seguenti tariffe: 120 euro per un abbonamento 24 ore su 24 (sette giorni su sette), 78 euro per l’abbonamento diurno (dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 19.30) e 108 euro per l’abbonamento diurno sette giorni su sette. È previsto anche un abbonamento diurno con uno sconto del 30% per chi a sua volta dispone di un abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico locale.

Residenze e hotel

Oggi ChorusLife comprende un residence con 74 alloggi, primo progetto build-to-rent della città, un hotel quattro stelle superior, 107 camere, con l’insegna Radisson, la ChorusLife Arena che può ospitare fino a 6.500 posti con facciate rivestite da una “pelle vibrante” certificata dal Politecnico di Milano e brevettata in collaborazione con l’azienda Gualini – parte del gruppo Costim – che l’ha realizzata e affidata alla gestione del colosso internazionale ASM Global.

La zona pedonale e residenziale L’Arena e la sua facciata dinamica L’hotel

SPA e Centro wellness