ChorusLife accende il Natale: festa in piazza il 21 novembre con musica e spettacoli

Il Natale arriva anche a ChorusLife: sabato 21 novembre inaugura «ChorusLife Christmas», un calendario di eventi che animerà il distretto di Bergamo fino al 6 gennaio , tra spettacoli, mercatini, laboratori e iniziative per tutte le età.

La festa inaugurale si terrà in piazza del Sagittario dalle 18, con la conduzione di Stefano Federici di Radio Number One. Alle 18.30 lo spettacolo di danza aerea di Paola Quistini, seguito alle 18.45 dal Coro di Monterosso. Alle 18.50 l’accensione dell’albero di Natale, mentre alle 19 è prevista una degustazione del panettone di Italo Vezzoli con lo zabaione di Gnam.

L’aurora boreale illumina ChorusLife

Mercatini, auto storiche e laboratori per bambini

Domenica 22 novembre spazio al «Vintage Pit-Stop», raduno di auto storiche dalle 9.30 alle 12.30, e al «ChorusLife Craft Market», dedicato ad artigianato, vintage e design, dalle 9 alle 18. Per i più piccoli aprirà la Casa del Natale, dove scrivere la letterina a Santa Lucia, mentre dalle 16 alle 18 si terrà il laboratorio «Storia di un pettirosso». Fino al 29 novembre sarà inoltre possibile contribuire alla costruzione di un grande albero con mattoncini Lego