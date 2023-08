«Ciao mamma, ho il telefono rotto», la truffa viaggia tra sms e Whatsapp. «Ecco come l’ho sventata»

«Ora però vorrei che più persone possibili siano avvisate di quello che c’è in giro, perché come è capitato a me può capitare a tutti» ha detto la pensionata, che ha scelto di raccontare la sua disavventura proprio per spirito di solidarietà «con i tanti anziani come me che potrebbero cadere nel tranello».

Come funziona

In effetti, la truffa del falso figlio che scrive su whatsapp sembra essere l’ultima trovata dei malviventi, che agiscono evidentemente su scala seriale visto che le segnalazioni stanno arrivando da ogni angolo d’Italia. Come funziona? Il primo passo è l’invio dell’sms con l’invito ad aprire la conversazione su Whatsapp. Da qui, con un po’ di mestiere, il truffatore di turno conquista la fiducia della sua vittima. «Nel mio caso sono stata io stessa, inconsapevolmente, a metterlo sulla giusta strada, perché appena si è stabilito il contatto, avendo due figli, ho chiesto subito quali dei due fosse, facendo i nomi. Mi ha risposto che era mia figlia e da lì ha iniziato a mandarmi messaggi, conditi di emoticons con sorrisi e bacini, per chiedermi di pagare una fattura che lei non era in grado di saldare immediatamente. Già questo mi ha insospettito, perché mia figlia non mi ha mai chiesto una cosa del genere ed è economicamente indipendente, ma devo dire che per me era stata una giornata molto dura per via di un lutto familiare, per cui ho continuato senza fare ulteriori verifiche. Mi ha inviato una fotografia con gli estremi bancari per effettuare un bonifico di oltre duemila euro. Era già sera, così ho rimandato tutto al giorno successivo».