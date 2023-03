Cimitero, i rincari sul tavolo della Giunta: dal lumino fino all’ingresso del feretro

La delibera sarà approvata lunedì dalla Giunta e qualche virgola potrebbe cambiare, ma l’aumento dei costi per alcuni servizi funebri erogati dal Comune è annunciato dai numeri ed è cosa certa. Una «ritaratura» rispetto ai costi vivi che sostiene l’amministrazione comunale, che peserà però non poco sui parenti dei defunti. Tra gli aumenti sulle tariffe, la dispersione delle ceneri , che passerebbe dagli attuali 60 euro a 160 . O ancora, le tumulazioni in tomba o in cappella, servizio che tocca i 217 euro rispetto agli attuali 73 euro, in conto fino ai 4 euro in più per l’allacciamento della luce alla lampada votiva (passa dai 35 euro ai 39). Verrà istituita anche una nuova tariffa : 80 euro per «l’ingresso del defunto per cremazione residente in provincia di Bergamo», cifra che sale a 160 euro nel caso in cui la salma provenga da fuori provincia. Resta invece gratuito l’accesso dei defunti residenti in città.