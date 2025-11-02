Cimitero, orario continuato a Bergamo. Le Messe in programma e un concerto

Anche nella giornata di domenica 2 novembre il cimitero monumentale di Bergamo sarà aperto dalle 8 alle 18 in orario continuato. Inoltre, in occasione del giorno della commemorazione di tutti i defunti, domenica sera 2 novembre alle 18 , in Cattedrale, il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, presiederà una solenne concelebrazione eucaristica in memoria e suffragio di tutti i defunti della nostra diocesi.

Un concerto al cimitero

Alle 16,45, sempre nella chiesa del cimitero, è in programma il concerto con musiche di Giovanni Battista Pergolesi (1710 - 1736), Stabat Mater per soprano, contralto, archi e continuo, a cura de «I solisti del Bergamo Baroque Ensemble», con direzione di Maurizio Stefanìa. L’evento è parte del programma Comunità aperta di Contemporary Locus 17. L’ingresso al concerto è libero senza prenotazione.