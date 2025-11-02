Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 02 Novembre 2025

Cimitero, orario continuato a Bergamo. Le Messe in programma e un concerto

LA COMMEMORAZIONE. Anche nella giornata di domenica 2 novembre il cimitero monumentale di Bergamo sarà aperto dalle 8 alle 18 con orario continuato.

Bergamo

Anche nella giornata di domenica 2 novembre il cimitero monumentale di Bergamo sarà aperto dalle 8 alle 18 in orario continuato. Inoltre, in occasione del giorno della commemorazione di tutti i defunti, domenica sera 2 novembre alle 18, in Cattedrale, il Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, presiederà una solenne concelebrazione eucaristica in memoria e suffragio di tutti i defunti della nostra diocesi.

Nel programma delle celebrazioni odierne anche la Messa di commemorazione dei defunti che verrà celebrata alle 15,30 nella chiesa di Ognissanti presso il cimitero monumentale di Bergamo. Questa celebrazione sarà presieduta dal Vicario generale della diocesi di Bergamo, monsignor Davide Pelucchi.

Un concerto al cimitero

Alle 16,45, sempre nella chiesa del cimitero, è in programma il concerto con musiche di Giovanni Battista Pergolesi (1710 - 1736), Stabat Mater per soprano, contralto, archi e continuo, a cura de «I solisti del Bergamo Baroque Ensemble», con direzione di Maurizio Stefanìa. L’evento è parte del programma Comunità aperta di Contemporary Locus 17. L’ingresso al concerto è libero senza prenotazione.

Bergamo
Religioni, Fedi
Chiese Cristiane
Festività religiose
Arte, cultura, intrattenimento
musica
teatro
Francesco Beschi
Davide Pelucchi
Giovanni Battista Pergolesi
Maurizio Stefanìa
I solisti del Bergamo Baroque Ensemble
Contemporary Locus 17