Cimitero, presto un nuovo ingresso

Il Comune ripristinerà un vecchio ingresso e una strada cancellata dal tempo al cimitero Monumentale di Bergamo per creare una via riservata ai carri funebri che si dirigono verso il forno crematorio. Sarà inoltre realizzata una nuova area destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti, lontana dalle abitazioni, così da non creare disagi ai residenti. Con la costruzione della nuova bretella legata all’intervento Chorus Life, l’area per i materiali di scarto è stata eliminata e al momento il Comune ha allestito una situazione provvisoria. Sarà dunque risolutivo l’intervento da 620mila euro che lavorerà sui due fronti.

Un nuovo ingresso

Palafrizzoni finanzierà l’opera la prossima settimana con la «manovrina» in programma in Consiglio comunale, una variazione di bilancio già passata in 1ª Commissione consiliare. L’assessore ai Lavori pubblici, Marco Brembilla, aveva in animo di intervenire da tempo «per un progetto – spiega - che è rimasto in stand by per problemi economici e che ora si sblocca». È dei giorni scorsi un sopralluogo al camposanto insieme ai tecnici, la progettazione è ben delineata, spiega Brembilla: «Con questa opera andiamo a ripristinare un ingresso inutilizzato e una strada che ormai non esiste più sul lato destro del cimitero. È un vecchio collegamento esterno, quasi al confine dell’area cimiteriale proprio dove è stata realizzata la nuova bretella, e che sarà utilizzato dai mezzi di servizio. Non solo ricostituiremo la strada che praticamente non c’è più, ma realizzeremo un’“uscita” vicino al forno crematorio, così che i mezzi delle pompe funebri possano accedere alla struttura anche fuori dagli orari di apertura del cimitero». Capita infatti che i feretri vengano portati al Monumentale anche verso sera, soprattutto quando il funerale è stato celebrato fuori provincia: «A volte capita che il personale debba aspettare fino alle 19, tenendo tutto il cimitero aperto – spiega Brembilla -. In questo modo non si interferirà più con le altre aree cimiteriali».