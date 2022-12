Cinghiali in città, ok all’abbattimento

Abbattimento dei cinghiali per motivi di pubblica sicurezza, ora l’emendamento è realtà dopo essere stato inserito nella manovra di bilancio e dopo aver avuto l’ok della Commissione Bilancio della Camera. Il provvedimento, annunciato come priorità dal Governo già in campagna elettorale, mira ad affrontare l’emergenza cinghiali in maniera tempestiva ed efficace attraverso la modifica della legge 157/92.